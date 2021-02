Udario ga šakom i slomio mu rebro, oštećeni umro nakon nekoliko dana zbog iskrvarenja

Muškarac (34) sumnjiči se za nanošenje teške ozljede koja je za posljedicu imala smrt, a istragu je protiv njega pokrenulo Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu. Sumnjiči ga se da je 9. lipnja 2020. oko 2,00 sata, zajedno s prijateljem, došao do adrese stanovanja oštećenika u Zagrebu kako bi s njim porazgovarao oko navodnog duga u iznosu od 200 kuna.

Oštećenika je zatekao u društvu njegovih prijatelja. Počeli su se svađati, a u jednim trenutku kako se sumnja, 34-godišnjak je oštećenika udario ga šakom u glavu. Oštećeni je pao na leđa i udario glavom i tijelom u tlo te pritom zadobio krvne podljeve kože glave, trupa i svih udova, te prijelom VI. do VIII. rebra lijevo s pomakom. Daljnji napad 34-godišnjaka na oštećenika spriječile su osobe koje su bile nazočne tom događaju.

On je otišao, dok je oštećeniku istog jutra pružena medicinska pomoć, nakon koje je otpušten na kućnu njegu. No 13. lipnja 2020. preminuo je u obiteljskoj kući. Iskrvario je, a do iskrvarenja je došlo zbog prijeloma rebara.