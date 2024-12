Učenici u hrvatskim školama se 'teleportiraju' u pleme: Love svinju, vade med iz košnice ili sjede uz vatru s domorocima

Stroj za teleportaciju dolazi u hrvatske škole, i to zahvaljujući kinu Kluba za ekspedicionizam i kulturu (KEK) koje je ove jeseni ponudilo prvi hrvatski VR film "Lovci sakupljači" svim školama u Hrvatskoj. Dokumentarac je to koji je u ožujku prošle godine sniman u Tanzaniji. Naime, hrvatski putopisac, fotograf i pustolov Davor Rostuhar posjetio je 2013. godine pleme Hadza koje živi kao što su živjeli naši preci prije deset tisuća godina. Ne uzgajaju hranu nego love i sakupljaju plodove, koriste lukove i strijele, nemaju dodira s tehnologijom i manje-više su potpuno odvojeni od suvremenog svijeta. Rostuhar se sa svojim prijateljima s istoka Afrike vratio onamo desetljeće poslije dokumentirajući promjene koje su obilježile njihovo društvo i okolinu. "Što čovjek uskoro virtualnog doba može od lovaca sakupljača naučiti o egalitarnosti, održivosti, slobodnom vremenu i životu bez sukoba", stoji u opisu istoimene knjige koja prati film sniman tri tjedna, i to koristeći jednu od najboljih svjetskih kamera za snimanje od 360 stupnjeva. Film traje 30 minuta, a poseban dojam daje i 3D zvuk pa zaista već u prvoj sceni potpuno uronite u virtualnu stvarnost dokumentarca koji vas vodi kroz gusto raslinje, u lov na svinju s tanzanijskim plemenom. Penjete se na drvo i gledate kako pripadnik plemena golim rukama pokraj vas vadi med iz košnice, ali i sjedite uz vatru u razgovoru s domorocima. Sve to sada imaju priliku iskusiti školarci iz cijele zemlje.

– Već smo dogovorili prikazivanje u više od stotinu škola koje smo počeli obilaziti prije mjesec dana. No javile su nam se i škole, posebno iz slabije razvijenih dijelova Hrvatske, koje bi voljele da su i njihovi učenici dio te priče, ali ne mogu sami to financijski ostvariti – pojašnjava nam Davor Rostuhar koji je prošle godine u zagrebačkoj Petrinjskoj ulici na kućnom broju 51 otvorio prvo hrvatsko kino specijalizirano za filmove u tehnologiji virtualne stvarnosti (VR). Kako bi ova digitalna tehnologija došla u sve škole i sve krajeve bez obzira na njihov financijski status, pokrenuli su akciju grupnog prikupljanja novca "Teleportaciju u škole". Trošak uključivanja jedne obrazovne ustanove u projekt je 600 eura, a s obzirom na to da se prijavilo 50 škola koje nemaju potrebna sredstva, za provedbu projekta potrebno je oko 30.000 eura. U tu cijenu uračunati su dolazak putujućeg kina na jedan dan u školu, prikazivanje filma za stotinu učenika, organizacijski i putni troškovi, plaće troje djelatnika KEK-a, prava prikazivanja filma, izrada nastavnih materijala, troškovi nagrada, provizije crowdfunding platforme, banaka i procesora plaćanja, pojašnjava nam Rostuhar.

– Pozivamo ljude, prijatelje, firme i razna društva da sudjeluju u ovoj akciji te da u vrijeme darivanja doprinesu kampanji pa makar i sponzoriranjem samo dvoje učenika – poručuje te dodaje kako je do sada prikupljeno oko deset tisuća eura, odnosno trećina potrebnih sredstava.

Životne vještine iz prve ruke

Jasno je da je uporaba VR-a u obrazovanju budućnost, ističe Rostuhar, dodajući kako je samo pitanje kada i kako ćemo tu tehnologiju prihvatiti. A sudeći prema odazivu u ovaj projekt, školarci je odlično prihvaćaju. – Dok učite, čitate knjige, skripte ili slušate predavanja, uvijek ste izvan te priče. Gledate je izvana, konzumirate je sa strane, a onda vam je teško jer se morate zamisliti, uživjeti i biti koncentrirani. A ovdje, kroz VR, uronjeni ste u priču, doživljavate svaki detalj, nalazite se tik uz aktere dok se priča odvija. I sami učenici ističu upravo to kao jednu od najbolji stvari i najvećih prednosti VR-a – ističe ovaj putopisac. – Meni je ovo genijalno. Nikad nisam bila u VR-u, nikad nisam nosila te naočale. Osjećaj je kao da sam zaista tamo. Sviđa mi se što doista doživljavam njihov život – kaže u videu za kampanju Laura, učenica XV. gimnazije koja je iskusila sve čari ove nove tehnologije.

Da VR zaista jest interaktivna tehnologija koja je široke primjene u obrazovanju, naglašava Rostuhar. – Ovdje možemo uključiti geografiju, sociologiju, biologiju... Sada imamo građanski odgoj u kojem učimo vještine, a koristeći ovu tehnologiju učimo životne vještine iz prve ruke. U svijetu se VR sve više koristi u obrazovanju, a da Hrvatska u tome ne bi zaostajala te da bi naši učenici imali jednake prilike kao i oni u razvijenijim zemljama, odlučili smo se za ovaj pothvat – zaključuje.

FOTO Pogledajte s čime raspolažu i kako rade hrvatski vojnici: Skok s padobranom, dronovi, oklopna vozila