Četvero ljudi primilo je medicinsku pomoć nakon više uboda u centru Manchestera.

Jedan muškarac je uhićen, piše BBC.

Na objavama na društvenim mrežama vidi se veliki broj policajaca na mjestu događaja te privođenje jednog čovjeka.

Iz policije su rekli kako zasad nemaju informacija o eventualnim smrtnim slučajevima.

Four people injured after 'incident' at Manchester mall https://t.co/0J8OdBNb6q pic.twitter.com/j1EOW1HfTU