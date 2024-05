Plenković na dočeku Baby Lasagne: 'Bilo bi lijepo da je i žiri potvrdio ovo što govori publika'

Baby Lasagna u nedjelju je na ispunjenom zagrebačkom Trgu bana Jelačića otpjevao pjesmu "Rim Tim Tagi Dim" nakon dolaska iz švedskog grada Malmöa, u kojem je sinoć osvojio drugo mjesto na Eurosongu, a u kratkom obraćanju zahvalio je okupljenim obožavateljima. Oni su ga dočekali povicima "Marko, Marko!" i "Pobjeda, pobjeda!". Dojmovi mu se, rekao je, još nisu slegli.

"Nisu se još slegli. Ne znam što ovo znači za mene, ali nije ni bitno što znači za mene. Bitno je ovo", rekao je i pokazao na prepun Trg bana Jelačića. "Bitno je da su ljudi sretni, da su zadovoljni, lako za mene", dodao je nakon što je otpjevao pjesmu "Rim Tim Tagi Dim". Po dolasku na Trg Baby Lasagna dijelio je autograme obožavateljima te im zahvalio na podršci kada se popeo na pozornicu.

"Što bih ja sad trebao nešto reći? Očekivao sam dvadeset ljudi na aerodromu i ovdje stotinjak. Hvala vam lijepa", rekao je te se rasplakao. "Dali smo sve od sebe, mislim da ste vi to primijetili. Mi smo samo klinci i nadam se da smo dokazali da možeš sam doći na visoku razinu. Sve smo sami radili", dodao je.

Plenković: Moramo biti ponosni na Baby Lasagnu

Doček je za Baby Lasagnu organizirao Grad Zagreb, a na Trg su došli i premijer Andrej Plenković s djecom, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac te više saborskih zastupnika.

"Moramo biti jako ponosni", rekao je Plenković u izjavi novinarima.

"Baš sam razgovarao s Markovim roditeljima, vidim da je s njime Emilija Kokić, koja je '89. s grupom Riva dovela tada Eurosong u Zagreb. Marko se rodio šest godina nakon toga, '95. godine. Vidite po broju ljudi koji su došli na trg i po općem ozračju da je ovo fantastičan uspjeh i da ljudi vole ovako neposredne, iskrene, izvorne ljude kao što je on. Jednostavne i pristupačne. Marko mi djeluje još zreliji nego što je. Danas ima 28 godina i mislim da je sjajan", ocijenio je premijer.

Prokomentirao je i osvojeno drugo mjesto, rekavši da je i ono pobjeda. "Publika je rekla svoje, a to je najvažnije. Taj žiri Eurosonga, koliko sam ga ja pratio zadnjih godina, nije baš uvijek onakav kakav bi čovjek htio i očekivao, ali što možemo. To je tako. Nemamo mi nikakav utjecaj na to. Bilo bi lijepo da je i žiri potvrdio ovo što govori publika, ne samo u Hrvatskoj, nego i diljem Europe, I drugo mjesto je pobjeda", rekao je premijer koji je Eurosong pratio kod kuće s obitelji.

Nakon dočeka na zagrebačkom Trgu, Baby Lasagna i njegov tim otišli su na domjenak na kojem su, kako doznajemo, još i Andrej Plenković, pojedini ministri te članovi Gradske uprave.