Masakrirali je njezini ljubimci, kći u panici zvala susjede: Mamu su napali psi

Majka troje djece preminula je nakon što su je napala njezina dva psa u kući u engleskom Cheshireu.

Policija i hitne službe pozvane su nakon što je njezina kći u panici otrčala susjedima odmah kada je napad počeo, jučer oko 17 sati.

No, 44-godišnja Elayne Stanley bila je toliko ozlijeđena da je preminula na mjestu, piše Daily Mail.

Susjedi kažu da su ženu napali njezini psi, mješanci mastifa Billy i DJ čije je fotografije često objavljivala na društvenim mrežama.

Susjeda Bev Hall koja stanuje preko puta i koja je prijateljica napadnute žene već 22 godine, kaže kako je čula da se Elayne svađa sa svojim kćeri, a onda je ona dotrčala u panici.

– Vrištala je da zovemo pomoć jer su psi napali mamu. Odmah smo otrčali preko no nismo mogli ući u dnevnu sobu jer je bila zaključana. Bacali smo stvari na vrata ne bi li odvukli pozornost pasa, no čuli smo samo pse kako reže i grebu. Zvali smo policiju, a moj partner i nekoliko susjeda je počelo bacati cigle na pse s druge strane. Kada su psi izašli u dvorište, moj ih je partner zaključao, no dok su liječnici stigli, ništa se nije moglo učiniti – prepričala je susjeda žene koja je bila majka 22-godišnje djevojke i 12-godišnjih blizanki.

– Imala je te pse dvije-tri godine, bili su njezini prijatelji. Kuju Billy imala je duže, a prije godinu dana dobila je drugog psa, DJ-a. Nikada ih nisam vidjela nasilne, moja djeca su spavala na njima, ne mogu vjerovati. DJ-a su policajci upucali jer je i njih pokušao napasti, a Billy se smirila te su nju uspavali i odvezli – dodaje susjeda.