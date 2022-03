U Zagreb pao izviđački dron iz Ukrajine? Stručnjak: Činjenica da je tako daleko je zbunjujuća

Snažan prasak odjeknuo je Zagrebom oko 23 sata i uznemirio brojne građane. Iako su mnogi zbog podrhtavanja tla na prvu pomislili da je riječ o novom potresu, on ipak nije zabilježen. Naime, u Jarunskoj ulici otvorio se krater zbog udara nepoznatog predmeta. Objekt još uvijek nije službeno identificiran, no Tyler Rogoway, urednik portala The War Zone, tvrdi kako je riječ o izviđačkom dronu.

- Neki su rekli da se radi o avionu koji se srušio i da su u blizini viđeni padobrani, drugi su rekli da je riječ o projektilu. Nakon pomnog ispitivanja vizualnih dokaza, The War Zone čvrsto vjeruje da se zapravo radilo o izviđačkom dronu Tu-141 "Strizh" koji se zacijelo pokvario i prešao preko cijele Mađarske ili dijelova susjednih zemalja te u Hrvatsku iz Ukrajine - navodi autor te dodaje kako je Ukrajina posljednjih dana krenula puštati bespilotne letjelice iz sovjetskog doba, a da su oni jedini poznati operater tih dronova.

VIDEO Snažan prasak kod Savskog mosta uplašio Zagrepčane: 'Susjedi su izašli na ulicu, svi su se prepali'. Nastala rupa u tlu

Kako navodi, svoju su sumnju da je riječ o dronu potvrdili kada su vidjeli jedno krilo objekta koje je uglavnom ostalo netaknuto.

- Činjenica da je ovaj dron odletio tako daleko od kursa istovremeno je zbunjujuća i alarmantna. Ali to ne bi bio prvi gubitak Tu-141 u ratu. Još jedan je pao u Ukrajini prije samo nekoliko dana - ističe Rogoway.

- Mislim da ljudi u Hrvatskoj još ne shvaćaju što je točno sletjelo u njihov grad. Bit će zanimljivo čuti što o tome kaže Ukrajina. Također, ovo postavlja neka ozbiljna pitanja spremnosti protuzračne obrane za zemlje NATO-a nad kojima je Tu-141 prelijetao - zaključuje.