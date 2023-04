U Ukrajinu se vratilo 31 djece iz Rusije: 'Rekli su da su morali živjeti sa žoharima i štakorima'

Trideset i jedno dijete vraćeno je u Ukrajinu pošto su nezakonito bili odvedeni u Rusiju s područja pod kontrolom Moskve, objavila je u subotu na društvenim mrežama nevladina organizacija Spasimo Ukrajinu. "Danas dočekujemo još 31 dijete koje je protupravno bilo odvedeno u Rusiju s okupiranog teritorija", napisao je Mikola Kuleba, čelnik nevladine organizacije.

Djeca su odvedena u Rusiju iz Harkivske (na sjeveroistoku Ukrajine) i iz Hersonske oblasti (na jugu), navodi organizacija čija je glavna zadaća boriti se, kako kaže, protiv "deportacije" ukrajinske djece. Kako navodi organizacija, djeca su s putnim torbama i vrećicama u petak pješice prešla granicu u pratnji rodbine, a zatim su ušla u autobus kojim će nastaviti putovanje.

Kuleba je pohvalio "majke heroje" koje su došle u potragu za svojom djecom i rekao da je ovo bila "najteža" misija te organizacije dosad. Starija žena koja je išla po svoje dvoje unučadi umrla je putem od "stresa", rekao je, objavivši na Facebooku da je ruska sigurnosna služba (FSB) "13 sati ispitivala" Ukrajinke.

Сhildren abducted by Russians from the Kherson and Kharkiv regions have been reunited with their families after several months of separation. They are now safe but in need of psychological and physical recovery.



