U srednje škole upisalo se gotovo 40.000 učenika, najtraženija je jedna zagrebačka škola

Od ukupnoga broja učenika, pravo na upis u strukovne škole na ljetnom roku ostvarilo je 28.960 ili 72,6 posto učenika, a pravo na upis u gimnazije njih 10.929 ili 27,4 posto. Pravo na upis programa koji im je bio prvi prioritet ostvarilo je 80,36 posto učenika, drugi prioritet njih 11,25, a treći 3,71 posto. Četvrti prioritet može upisati 1,5 posto učenika, peti njih 0,73 posto, a šesti 0,32 posto. Najveći broj učenika ostvario je pravo upisa u programe opće gimnazije, njih 5910.

Programe školovanja za ekonomista mogu upisati 2192 učenika, pravo upisa u programe prirodoslovno-matematičkih gimnazija steklo je 1878 učenika, a u jezične gimnazije 1388 učenika. Pravo upisa programa medicinske sestre opće njege, odnosno medicinskog tehničara opće njege ostvarilo je 1279 učenika, tehničara za računalstvo 1244, hotelijersko-turističkog tehničara 1230, kuhara 856, strojarskog računalnog tehničara 806, a elektrotehničara 797 učenika.

Zagrebačka VII. gimnazija najtraženija po broju prijava

Na prvom mjestu najtraženijih škola po broju prijava je zagrebačka VII. gimnazija, na drugom je zagrebačka Prva ekonomska škola, a na trećem zagrebačka II. gimnazija. Od 4. do 7. mjesta ljestvice također su zagrebačke srednje škole: Druga ekonomska škola, X. gimnazija Ivan Supek, Gornjogradska gimnazija i Hotelijersko-turistička škola. Na 8. mjestu najtraženijih škola je II. gimnazija Split, na 9. Treća ekonomska škola Zagreb, a na desetom IV. gimnazija Marko Marulić iz Splita.

Kako napominju iz Ministarstva, točan broj slobodnih mjesta za jesenski rok znat će se nakon što učenici predaju upisnice u škole do 13. srpnja, a prema prvim preliminarnim rezultatima – 7686 slobodnih mjesta.

Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa za jesenski rok je od 21. do 25. kolovoza, rezultati će biti objavljeni 26. kolovoza, a objava slobodnih upisnih mjesta 30. kolovoza. Naknadni upisni rok za one koji nisu ostvarili pravo na upis u ljetnome ili jesenskome roku bit će održan 1. do 29. rujna.

