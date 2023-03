U Srbiji kupio djevojčicu (13) za 3000 eura, susjedi: 'To se ovdje stalno događa'

Susjedstvo iz Brusa u Srbiji je zgroženo nad činom muškarca (47) koji je kupio 13-godišnju djevojčicu od njenog oca (44) za 3000 eura. Muškarci su uhićeni temeljem optužbi za trgovinu ljudima, zbog čega im prijeti 5 do 13 godina zatvora. Djevojčicu je u međuvremenu preuzeo centar za socijalnu skrb i nastoji se utvrditi je li bila zlostavljana. Počinitelji su već poznati policiji, jedan zbog nasilja, a drugi zbog krivotvorenja izbornih rezultata. Odmah su postojale spekulacije o slučaju ugovaranja braka. "Nije on tu djevojčicu kupio za sebe, već za svog 14-godišnjeg sina. On čak ima i ženu s kojom ima četiri kćeri koje su već udane na isti način kako je želio oženiti i sina. Njegova se obitelj bavi poljoprivredom i dobri su susjedi, ne možemo vjerovati da su kupili dijete", rekli su šokirani susjedi.

Susjedi počinitelja tvrde da ovo nije jedini slučaj kupoprodaje djece radi braka prenosi Kurir. "Nije to prva djevojčica koju su roditelji udali tako mladu. To se ovdje stalno događa. U našem selu curice rađaju s 13 godina. Međutim, od ove obitelji to stvarno nismo očekivali", rekli su mještani. Kažu da s počiniteljem nikad nisu imali problema. "Ima četiri kćeri, uopće nam nije jasno kako je mogao tako uzeti dijete. Njen otac treba odgovarati, on je prodao kćerku", kazali su. Istaknuli su da kruže priče o ugovorenom braku. "Ne znamo je li djevojčica to željela. To samo oni znaju. Po selu se priča da su se očevi upoznali preko Facebooka i tako ugovorili brak njihove djece. Vrlo su mladi, no ovo nije prvi takav slučaj u selu. Mnogo su djevojčica udali", kažu susjedi. Dotaknuli su se i obitelji počinitelja. "Žena mu je jako vrijedna, brine o svojoj djeci. Ima jagode i bavi se poljoprivredom", ispričali su.

VIDEO: Podgorica: Aktivirao bombu na ulazu u sud, jedna osoba poginula