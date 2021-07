U šest mjeseci iz potresom pogođenog područja spašeno više od 1000 pasa i mačaka

Šest mjeseci trajao je projekt udruge Prijatelji životinja i prirode Čakovec, projekt u kojem su sudjelovali brojni volonteri iz cijele Hrvatske i pomagali životinjama u područjima stradalim u potresu na Baniji.

Jednako kao i ljudi, i životinje su ostale bez krova nad glavom, ali mnoge od njih živjele su u lošim uvjetima koji nisu posljedica potresa. Tumarali su ulicama, u dvorištima su bili vezani lancima za prikolice, stabla, nisu imali kućice, zdjelice za hranu i vodu bile su im prljave.

– Samo u jednom dvorištu volonterke su pronašle 25 pasa, bilo je puno mrtvih štenaca, nisu bili ni cijepljeni ni čipirani – kaže nam Aleksandra Hampamer iz Udruge. Dodaje kako većina pasa koje su pronalazili nije bila čipirana, a neki koji su bili čipirani nisu bili cijepljeni. Nerijetko su vlasnici pse i odjavljivali, odnosno javljali su veterinarima da su uginuli, iako su psi bili živi. Samo da ih ne moraju cijepiti.

Projektom koji je završio krajem lipnja obavljeno je preko 1300 kastracija pasa i mačaka u tri veterinarske stanice - Veterinarskoj stanici Sisak, Veterinarskoj stanici Glina i Veterinarskoj stanici Petrinja. Više od 100 pasa zbrinuto je u skloništu Čakovec, na terenu je podijeljeno više desetaka tona hrane, zamijenjeno preko 70 dotrajalih kućica novima, a u bolji život i nove domove otišlo je više od 200 pasa, mačaka i kunića.

– Zadnja 3 mjeseca na terenu je bila naša djelatnica Nina Rosić, koja je s tri volonterke, Martinom Briški, Fionom Müller i Brigitom Knežević, obilazila kućanstva, upoznavala ljude sa zakonskom regulativom držanja pasa, mačaka i drugih životinja, vozila ranjene i bolesne životinje veterinaru, organizirala prijevoz i termine za kastracije, dijelila prikupljenu hranu – ističe A. Hampamer. Sve to ne bi bilo moguće bez brojnih udruga partnera, ali i donatora, njih više od 320 prikupilo je gotovo 500.000 kuna. U cijelom djelovanju svih udruga i ostalih organizacija te građana volontera na potresom pogođenom području podijeljeno je preko 150 tona hrane te spašeno preko 1000 pasa i mačaka.

Foto: Privatni album

Još dok je trajao projekt upitali smo Ministarstvo poljoprivrede na koji način su pomogli životinjama na područjima zahvaćeni potresom, jer izmjene Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti odnosile su se i na financiranje nekih troškova. Kako smo neke odgovore tražili i više puta, i još ih nismo dobili, podaci koje iznosimo odnose se na razdoblje od početka godine do sredine svibnja.

– Naredbom je određena provedba mjera označavanja i preventivnog cijepljenja svih pasa protiv bjesnoće koja se financira iz državnog proračuna na području Petrinje, Siska, Gline, Hrvatske Kostajnice, Donjih Kukuruzara, Dvora, Gvozda, Hrvatske Dubice, Lekenika, Majura, Martinske Vesi, Sunje, Topuskog, Jasenovca, Pokupskog i Kravarskog. U sustavu Lysacan evidentirano je cijepljenje 14.187 pasa i označavanje 3565 pasa, a za navedene usluge do 17. svibnja je zaprimljeno i obrađeno računa u iznosu od 1.508.974 kuna – kažu nam iz Ministarstva. Dodaju kako se na istom području Odlukom o provedbi veterinarskih mjera na velikim životinjama i kućnim ljubimcima do 31. ožujka provodilo liječenje životinja na teret državnog proračuna, i to nužni kirurški i porodiljski zahvati, ultrazvučna dijagnostika graviditeta, klinički pregledi i liječenje. Za to je zaprimljen i obrađeno računa u iznosu od 2.540.634,28 kuna.

No, kad je riječ o kastraciji kućnih ljubimaca, u projektu nisu financijski sudjelovali.

– Ministarstvo poljoprivrede kontinuirano pridonosi podizanju svijesti javnosti u odnosu na odgovorno posjedovanje životinje, zabranu napuštanja pasa i mačaka, zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja te provedbi mjera određenih Zakonom o zaštiti životinja i Zakonom o veterinarstvu.li, na što ih obvezuje Zakon – ističu u odgovoru .

Iz Prijatelja životinja Čakovec nadaju se ipak da će Ministarstvo poljoprivrede održati obećanje i raspisati natječaj za projekt kastracije pasa i mačaka. Interes je i dalje velik, na listi čekanja je više od 200 životinja. Sami im ne mogu pomoći. A kako vlasnici pasa i mačaka ne vode brigu o razmnožavanju kućnih ljubimaca, životinje pate i ugibaju Ministarstvo poljoprivrede nije nam odgovorilo niti na ponovljeni upit imaju li u planu financijski sudjelovati u projektu kastracije, u telefonskom razgovoru samo su nam objasnili da prvo moraju vidjeti ima li novca za to. Izgleda, još ga nisu pronašli.