U seks-aferi s misicom Romkinja bili su političari, prosvjetari, pa čak i imam - baki su za unuku plaćali od 20 do 300 KM

Iako je imala samo 17 godina, Mersiha Manjić je već godinama bila na „tržištu“, proživljavajući pravi pakao prostitucije. Prodavala ju je, ni manje, ni više, nego njena 64 -godišnja baka s kojom je živjela. Po pričanju susjeda, po mladu su misicu Romkinja dolazili luksuzni automobili, sve dok jednog dana nije nestala. Nakon toga, za njenu baku i zlostavljače više ništa nije bilo isto. Izbila je neviđena seks-afera, u kojoj su se, na popisu osumnjičenih za seksualno zlostavljanje maloljetnice, pored bake-svodnice, našli i zamjenik načelnika općine, ravnatelj škole, mjesni imam, pet profesora, policajci, a pod istragom je bio i državni ministar, Sadik Ahmetović.

Pod izlikom da je prehlađena te da ide k liječniku, 17-godišnja Mersiha Manjić, iz Rakovca kod Bratunca, uspjela je otići iz tamnice u kojoj je godinama živjela s bakom. Kada se, ni nakon više od mjesec dana, nije vratila, njena je baka, Mevla Manjić, policiji prijavila nestanak unuke.

Djevojka, koja je tada bila učenica drugog razreda Građevinske škole, ubrzo je pronađena kod rodbine. Ispostavilo se da je pobjegla od bake, koja ju je godinama podvodila, te je odmah prebačena u jednu od Sigurnih kuća. Ubrzo su se počeli otkrivati strašni detalji iz života mlade Mersihe. Policiji je otkrila da je jedva preživjela abortus, nakon trudnoće koja je bila posljedica prostitucije.

Bila je to očito kap koja je djevojci prelila čašu. Odlučila je da se kući više ne želi vratiti, no odlučila je i da, o svemu što je proživljavala, više ne želi šutjeti. Nakon što je ispričala na što je sve bila prisiljavana, tijekom četiri godine zlostavljanja, djevojke je dala i podugačak popis imena zlostavljača. Bili su to ljudi koji su baki plaćali za seksualne usluge maloljetnice, ali i oni koji su do tih usluga dolazili prijetnjama i iznudama. Sve njih je tada, nakon što je izbila afera, povezao jedan zajednički nazivnik – svi su se, naime, našli na popisu potencijalnih očeva abortiranog ploda.

Spektakularna akcija uhićenja

Uslijedila je brza i ciljana akcija policije Republike Srpske. Po nalogu suda i tužiteljstva, policija je pretresla čak 13 lokacija, na području Srebrenice i Bratunca. U istom danu, u spektakularnoj akciji uhićenja, privedeno je 15 osoba, koje se dovodilo u vezu s trgovinom ljudima, navođenjem na prostituciju i seksualnim zlostavljanjem maloljetnice romskog podrijetla. Pojedinci su, navodno, žrtvinoj baki za seksualne usluge plaćali od 20 do 300 KM, a neki su seksualne usluge malodobne djevojke dobivali i besplatno, služeći se prijetnjama i ucjenama.

Osim bake mlade Romkinje, privedeni su tada i zamjenik načelnika općine Srebrenica, Ćamil Duraković, direktor Srednjoškolskog centra u Bratuncu, Nikola Rankić, profesori Rade Ostojić, Milivoje Veselinović, Miloš Mitrović, Ljubisav Jovanović, dok profesor matematike, Dragan Jovetić, tada nije bio priveden, jer je bio na liječenju. Među privedenima našao se tada i hodža, Mirsad Huseinović, zatim Ranko Pavić, Slavko Stojanović, Dragan Grujčić i policajci Miladin Jokić, Slaviša Simić i Ljubiša Zarić. Istraga je vodila do samog političkog vrha te je njome bio obuhvaćen i tadašnji ministar sigurnosti, Sadik Ahmetović, koji je svojevremeno stipendirao djevojku sa 100 KM mjesečno. „Riječ je o djevojčici kojoj sam dao stipendiju za školovanje, kao i ostaloj djeci“, ponavljao je ministar, koji je tvrdio da nema ništa sa slučajem te da je žrtva policije koja mu se, kako je rekao, osvećuje zbog nekih istraga.

Po maloljetnicu su dolazila luksuzna vozila

Prema navodima iz istrage, tadašnjem ministru, Ahmetoviću spočitavalo se da je, ukupno šest puta, imao seksualne odnose s učenicom, u službenom i vlastitom vozilu, koje je pretraženo zbog DNK tragova. Djevojci je, navodno, prijetio da ne smije pružati otpor, niti ikome pričati o tome, jer će policija ionako uvijek vjerovati njemu, kao utjecajnoj osobi. Iako je, navodno, imao dogovor s bakom-svodnicom, uplakana žrtva je tvrdila da joj je ministar jednom, iz novčanika prepunog novca, dao 100 KM, kako je navedeno u izvješću policije. Navodilo se i da je, također u dogovoru s Mersihinom bakom, seksualne odnose s maloljetnicom, u svom uredu, imao i tadašnji zamjenik općinskog načelnika, Ćamil Duraković. Poslije odnosa, Mersihi je dao 50 KM, u skladu s dogovorom koji je imao s njenom bakom Mevlom. Za razliku od osumnjičenih profesora i ravnatelja, trojica policajaca su seksom s malodobnom unukom naplaćivala usluge koje su radili njenoj baki.

Bila je dobra učenica

Privedeni ravnatelj škole, Nikola Rankić, rekao je tada kako je djevojka bila dobra učenica, sve dok nije počela izostajati iz škole te je u drugom polugodištu na nastavi bila samo tjedan dana. „Mersiha je bila dobar učenik u prvom razredu, ali je na kraju polugodišta, ove godine, imala šest slabih ocjena. Imali smo mnogo razumijevanja prema njoj, jer smo znali da ne živi s roditeljima, nego s bakom, koja se rodovno interesirala o učenju i vladanju svoje unuke. Djevojka je na nastavu došla samo jedan tjedan u drugom polugodištu te se nakon toga više nije pojavljivala u školi. Zbog toga sam, na razgovor, pozvao njenu baku te sam saznao da se Mersiha nije vratila kući, nakon što je otišla kod liječnika, zbog prehlade“, kazao je tada privedeni ravnatelj škole.

Među osumnjičenima je bio i imam Mirsad Husejinović, koji je tada imao 26 godina, te je bio vjeroučitelj u osnovnoj školi koju je Mersiha pohađala. Maloljetna je djevojka rekla kako je upravo on prema njoj bio izrazito brutalan. „Ovi seksualni odnosi, kojih je 2008. bilo više od 10, bili su jako svirepi i grubi od strane osumnjičenog, a jednom prilikom je koristio i opojnu drogu, najvjerojatnije kokainom. Plaćao je u novcu, a nekoliko puta se pravdao neplaćanjem obveza Mevle Manjić prema islamskoj zajednici u Bratuncu“, navedeno je tada u izvješću. Osumnjičene za seksualne odnose sa 17-godišnjom miss Romkinja, teretilo se za trgovinu ljudima radi vršenja prostitucije, obljubu nad maloljetnicom, zlouporabu službenog položaja u stjecaju s povredom ljudskog integriteta.

Tragalo se za ocem abortiranog ploda

Svima, koji su tada bili privedeni, bio je uzet uzorak sline i krvi, kako bi se utvrdilo očinstvo abortiranog ploda. No, svi su oni poslani i na liječnički pregled, jer je ustanovljeno da nesretna učenica ima nekoliko teških, prenosivih bolesti. Nakon saslušanja na policiji, 13 osumnjičenih - političari, profesori, policajci i imam iz Bratunca, pušteni su kućama. U konačnici, „knjiga je pala na dva slova“ - iza rešetaka je ostalo samo dvoje svodnika, koji su prostituirali maloljetnu miss Romkinja - njezina tada 64-godišnja baka Mevla Manjić i 31-godišnji Slavko Stojanović, zvani Cakani.

