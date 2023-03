U optjecaju i dalje milijarde kuna. Iz HNB-a objašnjavaju gdje bi se one mogle nalaziti

Prema službenim podacima Hrvatske narodne banke, u protekla dva mjeseca vrijednost novčanica i kovanica kune u optjecaju se gotovo prepolovila,a građani su u euro promijenili gotovo šest milijardi kuna. No nitko ne zna gdje je preostalih 6,3 milijardi. Iz HNB-a ne otkrivaju koliko je novčanica kuna još u optjecaju, ali očito nije malo, javlja Dnevnik Nove TV. Kada bi cijeli iznos, koji je još u optjecaju, bio izražen u apoenima od 10 kuna to bi značilo da HNB-u još nedostaje tridesetak paleta gotovine.

No budući nedostaju uglavnom kovanice radi se o znatno većem volumenu. U HNB-u pretpostavljaju kako je dio tog novca uništen, dio izgubljen, a dio iznesen iz zemlje, često i u džepovima turista. Osim toga dio se svakako nalazi i u numizmatičkim zbirkama, a to pokazuje cvjetanje kunskog tržišta u oglasnicima. Ponuda kovanica tamo je golema, a cijene su ogromne. Kolekcija od četiri kovanice nominalne vrijednosti od osam i pol kuna prodaje se čak za četrnaest eura. To je otprilike profitna stopa od 1200 posto.

Rekorder je svakako jubilarna kovanica od 25 kuna s motivom Pelješkog mosta kojoj je cijena otišla u nebo. Stručnjaci upozoravaju ne te velike cijene i pozivaju na oprez. Zaostale kunske novčanice mogu se u HNB-u razmijeniti do daljnjeg, a kovanice samo do kraja 2025. godine.

