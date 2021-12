U Omišu niče dosad neviđeni projekt u Hrvatskoj: 'Most će preko kanjona spojiti dva tunela'

Gradnja dijela omiške obilaznice – dionica DC 70 – most Cetina – Omiš istok – jedan je od najzahtjevnijih građevinskih projekata u Hrvatskoj, projekt kakav dosad u nas nije viđen. Naime, iznad rijeke Cetine u njezinu stjenovitom kanjonu gradi se most između dva tunela. Tunel Omiš u klisurinama kanjona već je prije probijen, a sad se u sklopu tog projekta radi tunel Komorjak, koji će s tunelom Omiš biti spojen mostom Cetina. U Hrvatskim cestama (HC) navode da je na kratkom potezu od tisuću metara novoga zahvata izvođač radova Strabag morao organizirati nekoliko gradilišta, i to tunela od 600 metara, mosta od 215 metara između dva tunela preko visokog kanjona i iznad postojeće prometnice te ceste i križanja na serpentini.