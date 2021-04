U Okučanima bez oznaka HOS-a, Milanović pozvao generala Džanka

Upogonjena neodmjerenim izjavama proteklih dana, uvertira obilježavanja obljetnice Bljeska prolazi u ritmu trzavica između Pantovčaka i Banskih dvora, a koplja se lome na problematici zajedničkog odnosno odvojenog polaganja vijenaca, kao i pitanju hoće li vojni vrh sudjelovati u protokolu, što je Zoran Milanović označio problematičnim i upitnim.

No, jedno je sigurno: sutra se u Okučanima neće odvijati repriza prošlogodišnjeg skandala, kada je predsjednik napustio svečanost nakon što je u službenom protokolu uočio predstavnika branitelja Zorana Marasa u majici s obilježjima HOS-a. Za predsjednika Udruge Specijalne policije kojemu upravo istječe mandat bit će to posljednji službeni istup u javnosti pa na obljetnicu Bljeska stiže u društvu novoizabranog predsjednika Steve Culeja, no obojica bivših specijalaca sada neće isticati HOS-ova obilježja. Za to, kaže Maras, sada nema razloga.

‘Majica je bila izraz revolta’

– Moja majica bila je izraz revolta zbog predsjednikove izjave u Jasenovcu prošle godine, kada je rekao da spomen-ploču braniteljima HOS-a treba nekamo baciti. No, prije nekoliko dana predsjednik je ljudski rekao da je pogriješio i mislim da to govori o veličini čovjeka. Iako između nas očito postoje neka razmimoilaženja, vjerujem da bismo pronašli zajednički jezik da se više razgovara. Poštujem instituciju predsjednika koji ima demokratski legitimitet, kao i njegove birače – rekao nam je Maras, koji je odlučio ne kandidirati se za novi mandat u Udruzi Specijalne policije iz osobnih razloga, a na obljetnicu Bljeska ove godine dolazi u majici s obilježjima svoje udruge.

Njegova nasljednika Stevu Culeja također smo pitali što planira odjenuti za Okučane.

– Hoće li to biti jakna Specijalne policije, crni duks ili odijelo još ću vidjeti, uglavnom, dolazim bez znakovlja HOS-a jer nisam bio pripadnik te postrojbe, premda je meni taj znak posebno drag, kao i taj pozdrav – kazao nam je Culej kojeg smo potom pitali za nesuglasice između predsjednika i premijera vezane uz obilježavanje Bljeska.

– To njihovo prepucavanje zasigurno jako štetno djeluje na nas kojima je to bitno, a bitno je onima koji su stvarali hrvatsku državu. Neka se ujedine oko naplate ratne odštete, pitanja nestalih i odštete za logoraše – kaže Culej.

Osvrnuo se potom i na spornu točku vezano za nazočnost vojske na obljetnici.

– Bez obzira na to što dolazim iz HDZ-a, to nema nikakvu ulogu u mojem djelovanju u Udruzi jer sam u Saboru pokazao da zastupam stavove koji su se često kosili sa stavovima stranke i premijera, ali sada moram otvoreno reći da mi se ne dopada Milanovićeva ideja zato što bi on morao znati što znači počasna garda i što znači odora, pogotovo na takvim mjestima na kojima se održavaju naše svetinje. Smatram da netko tko nije bio u Domovinskom ratu ne treba narušavati ono što su oni koji su stvarali tu državu prijašnjim protokolima već utvrdili, i pritom ne aludiram samo na njegovu neangažiranost u Domovinskom ratu, nego na sve one koji se nisu tada uključili, da nam ne prekrajaju povijest, naše odore i naša obilježavanja. Ako su nas natjerali da oprostimo zločincima, onda bi oni trebali okončati svoje trakavice u zajedničkom interesu – oštar je Culej, apelirajući na to da bi se državni vrh trebao ugledati na branitelje i stradalnike koji će u Okučanima odati počast poginulima jedinstvenim vijencem.

Iz Splita o vlastitu trošku

Prošlogodišnju obljetnicu Bljeska, podsjetimo, zasjenio je i skandal zbog umirovljenog generala Luke Džanka koji je sa svojim postrojbama prvi ušao u Okučane, a za kojeg u protokolu nije bilo mjesta. Zanimalo nas je hoće li nazočiti ove godine.

– Ni ove ni proteklih godina organizator me nije pozvao, ali zato je to učinio predsjednik Milanović. Ponudio je i prijevoz iz Splita, ali kako ne želimo da trošak padne na porezne obveznike, taj će put platiti moja udruga VeDRA, iz naših džepova. U Okučanima ću biti uz predsjednika Milanovića – kaže Luka Džanko, koji ima poruku i za državni vrh.

– Vojska na obljetnicama tradicija je svuda u svijetu i trebamo se držati normi. Moramo imati jedinstveni stav da je vojsci mjesto u Okučanima i da vojska ne smije biti kolateralna žrtva nesuglasica između predsjednika i premijera – zaključio je general.

FOTO: Milanović u Borovu položio vijenac kod Spomen obilježja poginulim redarstvenicima