U Njemačkoj nestao 18-godišnji Hrvat, posljednji put se javio iz Münchena

U Njemačkoj je nestao 18-godišnji Damien Horvat. Mladić je otišao iz Frankfurta u petak 8. studenog, a zadnji put se javio 12. studenog porukom s nepoznatog Facebook profila iz Münchena. Otad mu se gubi svaki trag, riječi su Damienove majke. Damien je rođen u Slavonskom Brodu, a u Bad Sodenu-Allendorfu kod Frankfurta je bio u posjetu majci Tomislavi kod koje je boravio desetak dana. Izgubio je osobnu iskaznicu te je prije povratka otišao u Generalni konzulat RH u Frankfurtu kako bi dobio putni list kojim bi mogao putovati dok ne pronađe osobne dokumente.

– Zvala sam Generalni konzulat RH u Frankfurtu, e-mailom sam im poslala kopiju svih dokumenta koji su potrebni da se izda putni list. Putni list je bio spreman, on je samo trebao doći u prostorije generalnog konzulata sa slikama i preuzeti ga. S tim bi putnim listom bi otputovao u Hrvatsku i napravio novu osobnu iskaznicu, a onda bi se vratio u Njemačku, gdje bi ga prijavili i gdje bi ostao, – ispričala je majka Tomislava. Damien je tog utorka 8. studenog u 7 ujutro bio pred zgradom konzulata. – To je oko dva sata prije nego oni počinju raditi. Zvao me. Kako sam morala na posao, rekla sam mu neka ode negdje popiti kavu dok otvore. Kad sam imala pauzu na poslu, zvala sam ga, nije se javljao. Nije se javljao ni na mobitel, ni putem Facebook profilu, piše Dalmacija danas.

Tek 12. studenog javio mi se s nekog tuđeg Facebook profila. Rekao je da je u Münchenu i da se ne brinem. Nakon toga je taj Facebook profil ugašen, i od tada nisam čula ništa o sinu, ispričala je majka. Zabrinuta je jer se mladić nije javio ni djevojci niti prijateljima, a u Slavonski Brod nije stigao. Nestanak je prijavila policiji dva dana kasnije, ali su joj oni rekli, kako mladić ima 18 godina i može otići gdje želi. ”Ne znam što učiniti, zvala sam i naš konzulat u Münchenu, i opet u Frankfurtu.

Rekli su mi ako se pojavi da će mi javiti. Ne znam zašto mu je isključen mobitel, zašto je ugašen profil s kojeg se javio, i je li se uopće on javio s tog profila ili netko drugi. Ne znam što činiti”, kaže očajna majka. Damien je visok 170 cm, težak 60 kg, sitnije je tjelesne građe. U trenutku nestanka je imao sivu trenirku, jaknu tirkizne boje, tamno plave i zelene Adidas tenisice te sivo-crni ruksak marke Lonsdale.

Ako itko ima bilo kakvu korisnu informaciju moli se da se javi policiji ili obitelji na broj mobitela 00385/955781650 ili putem e-mail adrese opg.brnic@gmail.com.