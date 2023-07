U Međugorju počinje Mladifest, duhovni megaspektakl za koji mediji nemaju sluha

Sutra, u srijedu uvečer, započet će 34. Mladifest ili Međunarodni festival mladih Međugorje. Ove godine, za razliku od prijašnjih kada je u pravilu započinjao 1. kolovoza, započet će ranije zbog Međunarodnog susreta mladih u Portugalu, na kojemu će biti i papa Franjo.

Dva milijuna streaminga

No čini se da tih nekoliko dana pomaka nimalo nije naškodilo Mladifestu, jer se već sada Međugorje počelo puniti mladima sa svih strana svijeta, a najprije su počeli dolaziti hodočasnici iz Južne Amerike. Ovih dana, također, s redovitim uvježbavanjem započeo je međunarodni zbor i orkestar, koji je sastavljen od stotinjak mladih iz 20-ak zemalja i kojim ravna glazbeni virtuoz Damir Bunoza. Dakle, sve je spremno za doček 50-ak tisuća mladih iz 70-ak zemalja, koji će i ove godine od Međugorja napraviti duhovni epicentar, kakav ne postoji nigdje na svijetu. Osobito u kontinuitetu tri i pol desetljeća. A impresivnim brojkama valja pridodati i između 500 i 700 svećenika, koji se u jednom trenutku znaju u tim brojkama zateći na oltaru. Kao i oko dva milijuna streaminga u jednome danu, koji Mladifest internetom šire diljem svijeta.

Međutim, sve ove brojke nimalo ne impresioniraju glavne hrvatske medije. Oni su tek posljednjih nekoliko godina, valjda otkako je papa Franjo počeo upućivati svoja pisma mladima na Mladifest, odlučili tek usputno zabilježiti informaciju o samom događaju. A radi se o spektaklu nevjerojatnih razmjera. No naše tzv. mainstream medije to nimalo ne dira. Premda čak imaju i fenomenalne uvjete, primjerice, za izravan prijenos, jer se Mladifest radi u vrhunski profesionalnoj produkciji. Cijeli program je na hrvatskom jeziku, ali i se istodobno preko radio-valova prenosi na 20-ak jezika. Foto studio Djani, službeni snimatelj međugorskog svetišta, cijeli događaj od jutra do kasne večeri prijenosi izravno s 15-ak kamera, a posebno su atraktivne snimke dronom, kada se iz perspektive međugorskog neba mogu vidjeti tisuća mladih okupljenih na vanjskom oltaru, koji je, dakako, premali da sve primi, pa mnogi svoje mjesto pronalaze na obližnjoj livadi. Što im nimalo ne kvari ugođaj, jer je razglas izvanredan, a na prostoru livade slobodno i razdragano mogu trčkarati djeca, koju roditelji vode sa sobom.

Međugorski Mladifest pokrenuo je legendarni međugorski svećenik fra Slavko Barbarić 1989. kada je sa skupinom mladih spontano organizirao duhovno-glazbeni-molitveni program, koji je rastao iz godine u godinu, baš kao i broj hodočasnika iz cijeloga svijeta. Tako da danas u pet dana mladi slušaju svakodnevne kateheze i svjedočanstva od devet ujutro do podneva, odlaze na kratku pauzu i vraćaju se na program koji započinje u 16 sati i završava iza 22 sata. Nakon čega mnogi ostaju do ponoći u zajedničkom plesu i pjesmi ispred međugorske crkve sv. Jakova.

Mladifest bi, gledano očima medija, trebao biti događaj najviše razine pažnje, a hrvatski mediji praktički imaju ekskluzivu u svojem dvorištu koju mogu pronijeti diljem svijeta. No iz godine u godinu ostaju nezainteresirani i tom svojom indiferentnošću na neki način ignoriraju i umanjuju značenje samoga događaja, koji je raritet u svjetskim razmjerima.

U crkvenim okvirima Mladifest je prepoznat u onome trenutku kada je papa Franjo ukinuo zabranu svećenicima za organiziranje hodočašća. Bilo je to u svibnju 2019., pa je bilo dovoljno vremena se stotine i stotine svećenika pripreme s mladima na hodočašće upravo na Mladifest i svi taj pretpandemijski Mladifest pamte kao jedan od najmnogoljudnijih. No on nije imao samo tu težinu, nego i posebno značenje, jer su tada prvi put na Mladifestu, ali i na oltaru međugorske crkve, bili kardinali i nadbiskupi iz Vatikana, koje je atmosfera na Festivalu mladih u cijelosti osvojila i po povratku u Vatikan prenijeli su svoje dojmove papi Franji.

Slijedite primjer Marije

Lani je papa Franjo poručio mladima na Mladifestu neka se ne boje i neka idu k Isusu “sa svime što nosite u svome srcu”.

“On je jedini Gospodin koji nudi istinsku okrepu i istinski mir. Slijedite primjer Marije, Njegove i naše Majke, koja će vas dovesti k Njemu. Povjerite se njoj, koja je Zvijezda mora, znak nade na uzburkanom moru koji nas vodi prema luci mira. Ona, koja poznaje svoga Sina, pomoći će vam da Ga nasljedujete u svom odnosu s Bogom Ocem, u suosjećanju s bližnjima i u svijesti o tome na što smo pozvani: biti djeca Božja. U ovom trenutku, u srcu ljeta, Gospodin vas poziva da krenete na odmor s Njime, na najposebnijem mjestu koje postoji, a to je vaše vlastito srce”, poručio im je u pismu papa Franjo, rekavši kako ih tih dana dok se “odmaraju u Kristu” sve povjerava Blaženoj Djevici Mariji “našoj nebeskoj Majci, kako biste po njezinu zagovoru i primjeru mogli uzeti na sebe slatko breme nasljedovanja Krista.

“Neka vas prati pogled Boga Oca koji vas ljubi, kako biste u susretu s drugima mogli biti svjedoci mira kojeg ćete zauzvrat primiti na dar. Molim na tu nakanu i blagoslivljam vas, te se ujedno preporučujem u vaše molitve”, napisao je u svojem prošlogodišnjem pismu papa Franjo. A s novim papinim pismom počinje sutra novi Mladifest. Duhovni megaspektakl svjetskih razmjera. Za koje naši mainstream mediji, nažalost, nemaju sluha.