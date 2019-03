U Malostonskom zaljevu više nema noro virusa

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane pri Ministarstvu poljoprivrede potvrdila je u utorak da su uzorci uzeti 5. ožujka na pet kontrolnih točaka u Malostonskom zaljevu negativni na noro virus i školjke odgovaraju uvjetima za javnu potrošnju, čime je ujedno ukinuta zabrana konzumacije kamenica.

Viši veterinarski inspektor Ispostave Metković Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane pri Ministarstvu poljoprivrede Milivoj Dominiković rekao je da su uzorci obrađeni u Veterinarskom zavodu u Splitu. Podsjetio je da se mogućnost pojave noro virusa smanjuje što je viša temperatura mora.

- Kad poraste temperatura mora male su šanse da se noro virus opet nametne jer je termostabilan i slabi na višim temperaturama - objasnio je Dominiković.



Rekao je kako je zbog velikog broja redovitih tjednih, mjesečnih i godišnjih uzorkovanja, kamenica najkontroliranija namirnica.

- Veterinarski zavod iz Splita uzorke za noro virus od 1. siječnja 2017. godine uzima svaka dva mjeseca., a za bakteriju Escherichia coli svaki mjesec. Uz to, kontroliraju i pojavu teških metala dvaput godišnje te parazita i nametnika jednom godišnje. Institut za oceanografiju pak kontrolira fitoplanktone i biotoksine zimi dvaput mjesečno, a od 1. travnja do 31. listopada četiri puta mjesečno - izjavio je Dominiković.

Početkom ožujka u oko 30 posto akvatorija Malostonskog zaljeva redovnim je uzorkovanjem utvrđeno prisustvo noro virusa, zbog čega je, iz preventivnih razloga, otkazana tradicionalna pučka fešta „Dan malostonske kamenice”, koja se na rivi u Malom Stonu trebala održati 16. ožujka.

Načelnik Općine Ston Vedran Antunica je tada istaknuo kako je pojava noro virusa u kamenicama uobičajena, ali je ove godine došla u 'nezgodno vrijeme', kad su kamenice najtraženije.

Znanstvenik iz Instituta za oceanografiju i ribarstvo Vladimir Onofri izjavio je potom kako su kamenice zaražene noro virusom zbog neriješenog sustava kanalizacije. Podsjetio je kako je Neum izgradio svoj dio kanalizacijskog sustava još 80-ih godina prošlog stoljeća, a Republika Hrvatska ni do danas nije ispunila svoj dio obveze.

- Država je bila dužna na kanalizacijski sustav spojiti Ston, Mali Ston, Hodilje i Luku, no to se nije dogodilo. Stanovnici tih mjesta, koji su se u međuvremenu počeli baviti i iznajmljivanjem, kopali su septičke jame koje su propusne - rekao je Onofri te dodao kako je čudno što se zaraza dogodila u zimsko doba, kad nema turizma, ali možda je tome pridonijelo i to što nema padalina.

Podsjetio je kako se slična situacija dogodila i prije nekoliko godina, ali sve je bilo prešućeno.

- Mislim da je dosta šutnje i da konačno treba nešto poduzeti. Situacija jest ozbiljna, ali nema panike. Nije ugrožena budućnost kamenica u Malostonskom zaljevu. Malostonski zaljev pripada prvoj kategoriji voda, a ovim ga povremeno ugrožavam - izjavio je Onofri.

Noro virus uzročnik je akutnih infekcija u probavnom sustavu.

