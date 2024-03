U jednom se vikendu 1990. u Hrvatskoj glasalo dva puta, hoće li se to ponoviti i ove godine?

Nakon tri godine izborne pauze, Hrvatska je zakoračila u superizbornu 2024. godinu u kojoj će nam birališta biti 'omiljeno mjesto za izlazak'. Početkom lipnja očekuju nas izbori za Europski parlament, a koncem godine, kao šećer na kraju i predsjednički izbori, no, prvi na redu su ipak parlamentarni izbori.

Kako se čini, najizgledniji datum izlaska na birališta je 12. svibnja, dan nakon velikog finala ovogodišnjeg Eurosonga. Budemo li birališta pohodili baš te nedjelje, imat ćemo '2 u 1' situaciju, jer isti ćemo vikend svoje 'glasačko pravo' moći koristiti dva puta - uz glas na parlamentarnim izborima, glasat ćemo i za pjesmu na Eurosongu. Takva glasačka 'multipraktik situacija' nikako nije pravilo, nego iznimka, no dogodi li se Hrvatskoj, to neće biti 'premijera', nego repriza. Naime, takav smo 'scenarij' već imali i to povijesne i prijelomne 1990. godine, kada je 'Riva' dovela Eurosong u Zagreb, a Franjo Tuđman HDZ za kormilo Hrvatske.

Glavni grad Lijepe Naše, koja je tada još uvijek bila u sastavu SFRJ, tog je izborno-eurovizijskog vikenda, 5. svibnja 1990. godine ugostio Eurosong, a 6. svibnja Hrvati su glasali u drugom krugu prvih, višestranačkih parlamentarnih izbora. Na novokoncipiranoj političkoj sceni 33 političke stranke, koje su tada sudjelovale u izbornoj utakmici za 351 zastupničko mjesto, formalno su priznanje dobile 2. veljače te godine, samo dva mjeseca prije tih izbora. Račanov SDP i koaliciju KNS, koju su predvodili Miko Tripalo i Savka Dabčević-Kučar, uvjerljivo je pobijedio Tuđmanov HDZ, osvojivši 42 posto glasova i 58 posto zastupničkih mjesta. Upravo na temelju tih izbornih rezultata, 30. svibnja te 1990. konstituiran je i prvi višestranački Sabor Republike Hrvatske, čime je napravljen krupan korak na putu ka osamostaljenju, ali i korak bliže Europi. Dan prije Tuđmana i HDZ-a u Hrvatskoj je slavio Toto Cutugno, talijanski pjevač koji je te godine pobijedio na Eurosongu s pjesmom "Insieme: 1992", koja govori upravo o ujedinjenoj Europi.

Hoće li se ove godine datum parlamentarnih izbora u Hrvatskoj i Eurosonga u Malmöu ponovo poklopiti, ovisi o konačnoj odluci predsjednika Republike Hrvatske, Zorana Milanovića. No, pred njim nije velik izbor datumu izlaska na birališta, samo na četiri nedjelje 'suzio' ga je premijer Plenković, najavivši da će se Hrvatski sabor raspustiti već ovog mjeseca, najkasnije 22. ožujka. To konkretno znači da će, raspusti li se Sabor 15. ožujka, najranija nedjelja za izbore biti ona 21. travnja, a najkasnija 12. svibnja. Ako se pak Sabor raspusti 22. ožujka, izbori za 11. saborski saziv bit će najranije 28. travnja, a najkasnije 19. svibnja.

No nađemo li se ponovo u istoj situaciji, ipak nismo jedini. Dogodilo se to, prije pet godina i glasačima u Australiji, gdje je tadašnja najava premijera Scotta Morrisona da će se birališta 18. svibnja 2019. zatvoriti neposredno prije početka velikog finala Eurosonga, podigla pravu buru u javnosti i na društvenim mrežama. Posebno frustrirani tim, kako su ga tamošnji mediji nazvali, 'sukobu datuma', bili su australski obožavatelji Eurosonga koji su te godine putovali u Izrael, kako bi od 16. do 19. svibnja događaj pratili uživo, jer morali su glasovati dopisno, ali i dobro paziti na tajming, zbog različitih vremenskih zona.

