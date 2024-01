U jednoj regiji velika opasnost zbog hladnog vala: Meteorolog DHMZ-a otkrio dokad će trajati

Sutra će u većini Hrvatske biti pretežno sunčano, no jutro će biti iznimno hladno pa je na snazi žuto upozorenje za cijelu zemlju osim za splitsku i dubrovačku regiju. Za sutra je za Zagreb velika opasnost zbog hladnog vala, dok je za karlovačku i riječku regiju opasnost umjerena. U Zagrebu se ujutro očekuje do - 9 stupnjeva Celzijevih, a u Gorskom kotaru i do -10. U Slavoniji se očekuju jutarnje temperature do -6 stupnjeva.

- To znači da će temperatura zraka biti iznimno niska, ponegdje i niža od 10 stupnjeva. No, već tijekom dana doći će do pritjecanja nešto toplijeg zraka tako da hladni val već od utorka neće biti na snazi - rekao je Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a za HRT.

- Budite na oprezu zbog rasprostranjenog padanja snijega i/ili leda na cestama i pločnicima. Moguć je lokalizirani prekid aktivnosti na otvorenom. Pripazite pri hodanju, bicikliranju ili vožnji na skliskim površinama - upozorava Državni hidrometeorološki zavod.

Izlaganje niskim temperaturama u hladno zimsko vrijeme može uzrokovati štetne posljedice na zdravlje te dovesti do nastanka ozljeda (ozeblina, promrzlina, smrzotina) i opće pothlađenosti tijela (hipotermija), što može imati i smrtni ishod. Kako bi se zaštitili, iz DHMZ-a su preporučili građanima da prate vremensku prognozu i upozorenja o niskim temperaturama i nepovoljnim vremenskim prilikama te izbjegavaju izlazak, ako to nije prijeko potrebno.

Treba odjenuti više slojeva tople odjeće i zimsku obuću otpornu na vlagu, a usta je dobro prekriti šalom zbog sprečavanja direktnog udisanja hladnog zraka što je, kažu, posebno važno za bolesnike s bolestima srca i dišnih puteva. Osobama koje boluju od kroničnih bolesti, posebno kardiovaskularnog i respiratornog sustava, preporuča se izbjegavanje izlaganju niskim temperaturama u ranim jutarnjim i kasnim večernjim satima.

U vremenskoj prognozi za sutra navode i kako će u prvom dijelu dana na kopnu biti mjestimice magla. Poslijepodne sa sjeverozapada porast naoblake, navečer i u noći i oborina. Na Jadranu će mjestimice padati kiša, u unutrašnjosti oborina na granici snijega i kiše koja se lokalno može smrzavati na hladnom tlu. Vjetar većinom slab, od sredine dana i umjeren jugozapadni i jugoistočni. Najniža temperatura uglavnom od -11 do -6, na Jadranu između 0 i 5 °C. Najviša dnevna od 2 do 7, uz dugotrajniju maglu i niža, a na moru od 8 do 13 °C.

- U noći na utorak u unutrašnjosti prolazno naoblačenje s oborinama na granici kiše i snijega, koje se ponegdje mogu smrzavati na hladnom tlu i stvarati poledicu. Nakon toga veći dio utorka te u srijedu i četvrtak djelomice sunčano uz postupan porast temperature zraka. I na Jadranu u noći na utorak prolazno naoblačenje, ponegdje uz malo kiše, zatim pretežno sunčano i danju razmjerno toplo. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, u srijedu prolazno jugozapadni - prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.

