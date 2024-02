U Japanu iz nuklearne elektrane iscurilo 5,5 tona radioaktivne vode

Curenje radioaktivne vode otkriveno je u srijedu u nuklearnoj elektrani Fukushima Daiichi u sjeveroistočnom Japanu, ali nisu otkriveni tragovi kontaminacije izvan lokacije, priopćio je u četvrtak za AFP operator elektrane Tepco. Ovo curenje od približno 5500 litara u elektrani ozbiljno oštećenoj 2011. dogodilo se prije nego što je voda pročišćena sustavom nazvanim ALPS, koji oslobađa vodu prikupljenu u elektrani od većine njenih radioaktivnih tvari, objasnila je glasnogovornica Tepca.

Curenje je zaustavljeno dvadesetak minuta nakon što je otkriveno u srijedu ujutro.

Ta bi voda mogla sadržavati radioaktivne izotope poput cezija 137 i stroncija 90, kaže glasnogovornica Tepca, dodajući da uprava elektrane planira ukloniti tlo kontaminirano curenjem. "Nije bilo značajnih promjena" u podacima praćenja radioaktivnosti oko elektrane, uvjerava.

