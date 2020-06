Petero zaraženih u Osječko-baranjskoj županiji, stožer sazvao konferenciju za medije

U Hrvatskoj je zabilježeno ukupno 2.299 pozitivnih osoba na koronavirus. Ukupno 2.142 osobe su se oporavile. Nema pacijenata na respiratoru, a bolnički se liječi osam osoba. Preminulo je 107 osoba. Do sada je testirano 72.202 osoba. Stožer je nakon dugo vremena najavio konferenciju za medije u 14 sati.

11.32 - Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije na području Zagrebačke županije do nedjelje, 21.06.2020. do 11:00 sati evidentirano je 136 osoba kojima je potvrđena bolest uzrokovana novim koronavirusom. U odnosu na podatke od jučer, radi se o jednoj osobi više. Do sada je ukupno izliječeno 125 osoba, a četiri su preminule, stoji u priopćenju Zagrebačke županije.

11.30 - Tijekom posljednja 24 sata u Kliničkom bolničkom centru Osijek testirano je 26 osoba, od kojih je 5 imalo pozitivan nalaz na koronavirus. Riječ je o mlađim osobama i bliskim kontaktima oboljelih.

Broj oboljelih od koronavirusa od početka pandemije do danas na području Osječko-baranjske županije iznosi 141, dok je trenutno virus aktivan kod osam osoba. Sve obolje osobe nalaze se na kućnom liječenju.

Epidemiolozi Zavoda za javno zdravstvo nakon bliskih, šire krug kontakata oboljelih osoba i prema potrebi određuju samoizolaciju te upućuju na testiranje u skladu s epidemiološkim preporukama.

Od jučer je 35 novih osoba u samoizolaciji i svi su kontakti ranije oboljelih. Ukupno se u samoizolaciji na području Osječko-baranjske županije nalazi 40 osoba. Policijska uprava osječko-baranjska nastavit će provjeravati kršenje mjera samoizolacije.

- Iznimno je važno poštivati propisanu mjeru samoizolacije jer time štitimo svoje bližnje, osobito članove obitelji starije životne dobi te doprinosimo sprječavanju širenja bolesti – rekao je na sjednici Stožera civilne zaštite Zlatko Pandžić, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije - stoji u priopćenju.

Podsjetimo građane na odgovorno ponašanje, kakvo su pokazali tijekom proljetnih mjeseci i time doprinijeli da situacija s koronavirusom na području Osječko-baranjske županije u vrijeme epidemije bude pod kontrolom.

Kako saznajemo, dvije zaražene osobe, koje su navedene u jučerašnjem priopćenju, poznati su osječki ugostitelji.

10:13 - Na području Istarske županije ni jučer ni danas nema novooboljelih.

"Unutar 24 sata, svi uzorci brisa ispitani u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije negativni su na koronavirus. Nema novooboljelih", navodi načelnik županijskog Stožera civilne zaštite Dino Kozlevac, prenosi Glas Istre.