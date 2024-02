U Hrvatskoj nedostaju lijekovi za kašalj, srce, dijabetes: 'Veliki problem je cijena'

Nestašica od oko 180 lijekova vlada u Hrvatskoj i to iz raznih skupina, potvrdila je to Ana Gongola iz HUP-ove Udruge proizvođača lijekova, no razloga za zabrinutost trenutno nema jer za sve postoje određene zalihe, ili pak zamjenski lijekovi s istim sastavom. Kako je objasnila za Dnevnik Nove TV, trenutno nedostaju neki antibiotici i lijekovi za kašalj, al nedostaju i lijekovi za srce i dijabetes.

- Imamo tisuće lijekova koji koštaju do 10 eura. Tu je proizvodnja vrlo neisplativa i zbog toga pojedini proizvođači odustaju. Čim jedni odustaju, potražnja i pritisak kod drugih se povećava i onda oni povremeno ne mogu isporučiti - objašnjava.

- Bitno je da ljekarne stvaraju dovoljne zalihe. Kad je nestašica jednog proizvođača, mi u ljekarni imamo mogućnost izdati istovjetni lijek istog sastava drugog proizvođača na recept koji pacijent ima - objašnjava Emilija Horvat iz Gradske ljekarne Zagreb.

- U svakoj ljekarni na određeni recept može se zatražiti, ako lijek nije dostupan u Hrvatskoj, a dostupan je na nekom drugom tržištu, da se napravi hitni interventni uvoz. To se nekad može napraviti u roku od 24 sata - dodaje Arijan Meštrović, magistra farmacije.

