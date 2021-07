Nestala hrvatska sela: U 150 naselja nitko više ne živi, ceste su zarasle, urušila se infrastruktura...

DŠ. 44°41’18’’N, d. 15°15’23’’E. Koordinate su to sela Kruščice u Ličko-senjskoj županiji. Do tamo se može doći iz pravca Kosinja kroz selo Mlakvu ili doploviti čamcem kanjonom rijeke Like iz Kaluđerovca. No uzalud ćete tražiti to selo jer ono više – ne postoji. Prekrilo ga je 1965. godine 80 milijuna kubika vode umjetnog jezera koje je progutalo i kuće i crkve i školu i groblje. Ostaci života kakav je nekad bio izrone svakih desetak godina kad se istoimeno jezero isprazni radi pregleda i održavanja. Tada se nakratko može vidjeti kostur sela iz kojeg je ono najvrednije maknuto prije vodenog vala. Mještani se raseliše u okolna sela i u Zagreb, oltar sv. Ilije iz crkvice sklonjen je u crkvu sv. Ivana Krstitelja u Aleksinici, a ostaci pokojnika s mjesnog groblja premješteni su u zajedničku grobnicu.