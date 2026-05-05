Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 129
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POMORSKI PROMET

U Hormuzu nastala totalna pomutnja, radari podivljali: 'Netko pokušava sakriti lokacije brodova'

Screenshot/X
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
05.05.2026.
u 13:36

Kako javljaju, teško je utvrditi tko je odgovoran, a pomutnja se stvara namjerno

Podaci o pomorskom prometu pokazuju da je tijekom noći došlo do velikog porasta ometanja GPS signala istočno od Hormuškog tjesnaca. Stotine brodova 'skakalo' je po karti, a zatim su se grupirali na vrlo malim područjima. Ometanje GPS-a na brodovima znači da se signali prekidaju, zbog čega brodovi šalju netočne lokacije praćenja, javlja Sky news

Kako javljaju, teško je utvrditi tko je odgovoran, a pomutnja se stvara namjerno. 'Iran je najvjerojatniji izvor, ali da bi s obzirom na to da su u tijeku operacije za slobodu plovidbe predvođene SAD-om, to bi mogli biti i Amerikanci, ali i netko drugi tko pokušava sakriti lokacije brodova', piše Adam Parker, novinar Sky newsa.
Zelenski u nekoliko riječi stvorio kaos, poručio Putinu ono čega se ruski vođa najviše boji
Ključne riječi
brodovi pomorski promet Hormuški tjesnac

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!