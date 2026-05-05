U Hormuzu nastala totalna pomutnja, radari podivljali: 'Netko pokušava sakriti lokacije brodova'

Podaci o pomorskom prometu pokazuju da je tijekom noći došlo do velikog porasta ometanja GPS signala istočno od Hormuškog tjesnaca. Stotine brodova 'skakalo' je po karti, a zatim su se grupirali na vrlo malim područjima. Ometanje GPS-a na brodovima znači da se signali prekidaju, zbog čega brodovi šalju netočne lokacije praćenja, javlja Sky news.

Kako javljaju, teško je utvrditi tko je odgovoran, a pomutnja se stvara namjerno. 'Iran je najvjerojatniji izvor, ali da bi s obzirom na to da su u tijeku operacije za slobodu plovidbe predvođene SAD-om, to bi mogli biti i Amerikanci, ali i netko drugi tko pokušava sakriti lokacije brodova', piše Adam Parker, novinar Sky newsa.

Powerful regional-level jamming has hit the Strait of Hormuz again, with major location and AIS spoofing seen over the last couple of hours.



Seen here, AIS ship tracks on @MarineTraffic disappearing and jumping around. pic.twitter.com/SKXstOzK2h — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 5, 2026