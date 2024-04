U Europskoj uniji je 821 opasna kriminalna organizacija, izrazito su nasilne

Organizirani kriminal stalna je prijetnja internacionalnoj sigurnosti, a na području Europe, po podacima Europola ima oko 5000 organiziranih kriminalnih skupina, koje prema konzervativnim procjenama, na svojim poslovima, godišnje "zarade" oko 30 milijardi eura. Ozbiljan je to problem pa je Europol na inicijativu Belgije, koja trenutačno presjeda s EU te godinama ima problema sa sve nasilnijim obračunima narko bandi, mapirao najopasnije kriminalne organizacije koje djeluju na području EU, kako bi se utvrdilo kako djeluju, koliko ljudi imaju, za što su točno specijalizirane...

Rezultat tog mapiranja je sljedeći: na području EU djeluje 821 kriminalna skupina koja se može smatrati vrlo opasnom, zajedno imaju 25.000 ljudi koji se bave ozbiljnim kriminalom. Riječ je o kriminalnim skupinama koje su vrlo prilagodljive, a neke od njih su sposobne da se istovremeno bave i različitim vrstama kriminala. Najunosniji kriminalni posao je i dalje droga pa se od 821 najopasnije kriminalne skupine koje operiraju na području EU, njih 295 primarno bavi krijumčarenjem droge. Nadalje, 147 je poli kriminalno, što znači da se istovremeno bavi s više vrsta kriminala, 125 ih je specijalizirano za razne financijske prevare, 63 za različiti imovinski kriminal poput krađa ili provala, 48 za krijumčarenje ljudima, 36 za trgovinu ljudima, a još 68 kriminalnih organizacija bavi se nekim drugim ilegalnim poslovima....

Kriminalne organizacije koje je Europol označio kao izuzetno opasne, takve su jer oko 34 posto njih djeluje više od 10 godina, a svoju su moć sačuvale čak i ako su im vođe bile ubijene ili zatvorene. Zapravo, uočeno je da su najopasnije kriminalne organizacije počele funkcionirati kao kompanije, pa se u svakom trenutku zna tko što radi, što se događa ako netko bude ubijen ili zatvoren. Neke od njih čak imaju i nešto što bi moglo izgledati kao nadzorni odbor, a osim prilagodljivosti, karakterizira ih i visoka mogućnost infiltracije u legalne tijekove države, što čine uz pomoć mita, potkupljujući policajce, političare, suce....Europol smatra da je 86 posto najopasnijih kriminalnih organizacija sposobno ubaciti se u legalne poslove, kroz koje peru na kriminalu zarađeni novac. Poslovi su im globalni, jer djeluju prekogranično, 72 posto njih operira u više zemlja, od dvije do sedam, a članovi im dolaze iz 112 nacija. Zanimljiv je i podatak da je 68 posto navedenih kriminalnih organizacija multinacionalno, dok je 32 posto jednonacionalno.

Najpoznatija jednonacionalna organizacija je talijanska mafija koja djeluje u 45 zemalja, uključujući Belgiju, Njemačku, Nizozemsku, Maltu, Rumunjsku i Španjolsku. Primarno su orijentirani na krijumčarenje droge i dobro povezani s narkokartelima u Kolumbiji, a svoje pipke imaju u Švicarskoj te u SAD-u. Rumunjske kriminalne skupine, specijalizirane su za provale, krađe automobila i porezne prevare, a operiraju u Austriji, Belgiji, Češkoj, Francuskoj, Njemačkoj, Nizozemskoj, Španjolskoj, Švedskoj, Velikoj Britaniji... Poljske kriminalne skupine su specijalizirane za krijumčarenje marihuane i sintetičkih droga te krijumčarenje duhana, što postaje toliko velik posao da se za njega, počinje interesirati i Ured europskog javnog tužitelja (EPPO). Oni pojašnjavaju da prekogranično krijumčarenje duhana znači i izbjegavanje plaćanja poreza koje se često mjeri i u stotinama milijuna eura, čime se nanosi financijska šteta proračunu EU. Francuske kriminalne skupine se osim droge, bave i trgovinom ljudima za seksualno iskorištavanje, a u jednonacionalnim kriminalnim skupinama smatraju se i ukrajinske, albanske i gruzijske. Većina njih specijalizirana je za određenu vrstu kriminala, a policija se u njih teško infiltrira jer su uglavnom sastavljene od članova istih obitelji i više su klanovsko-rodbinski no korporativno organizirane.

Što se pak tiče multinacionalnih kriminalnih organizacija, one su uglavnom povezuju s tzv. zapadnim Balkanom i dio tih kriminalnih skupina su Hrvati, Srbi, Bosanci, Albanci, Nijemci, Nizozemci.... Posljednjih godina su se specijalizirali za krijumčarenje tona kokaina koje kupuju direktno od južnoameričkih kartela. Europol i razne policijske agencije ih zadnjih godina zajedničkim imenom zovu Balkanski kartel, a među ostalim karakterizira ih i velika uporaba nasilja te brutalnost, ali i ponekad dobra umreženost s korumpiranim pripadnicima organa reda. Europol navodi da 71 posto kriminalnih organizacija koristi korupciju kako bi si olakšalo djelovanje, dok se njih 68 posto koristi nasiljem. U Belgiji je nasilje povezano s kriminalnim skupinama toliko eskaliralo da su u Antwerpenu čak nađene i komore za mučenje, koje su koristile narko bande, a u njihovim učestalim obračunima su često ginuli i slučajni prolaznici. To zapravo ne treba čuditi ako se zna da se u trgovini drogom okreće veliki novac, a od 821 kriminalne organizacije koju je Europol označio kao vrlo opasne njih 113 je specijalizirano za krijumčarenje kokaina, 44 za krijumčarenje marihuane, devet za krijumčarenje sintetičkih droga, a još ih je 111 polivalentno, odnosno specijalizirane su za krijumčarenje svih vrsta droge. Drugim riječima, EU je možda premala bara za toliki broj krokodila koji se zbog toga počesto međusobno krvavo bore za primat na narko tržištu i profit koji to tržište donosi.

Osim droge, sve unosniji kriminalni posao postaje i krijumčarenje ljudima jer krijumčari migrantima to "putovanje" naplaćuju između 15.000 i 20.000 po osobi. Taj put se kreće preko dvije rute; jedna kojom se preko Hrvatske i Slovenije dolazi do Italije i druga koja iz Srbije vodi preko Mađarske do Austrije.

