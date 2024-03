Policajaca se tereti da je dilerima odavao informacije, a oni uhićeni dok su provaljivali u skladište s drogom

Tri muškaraca u dobi od 28 i 31 godine, s tim da je jedan od 28-godišnjaka policajac koji je bio zaposlen u Upravi kriminalističke policije u Ravnateljstvu policije, optuženi su zbog zloporabe položaja i ovlasti, odavanja službene tajne i zloporabe droga, a optužnicu je protiv njih podigao USKOK. Sva su trojica od uhićenja lani u prosincu i u istražnom zatvoru su, a USKOK traži da im se istražni zatvor produlji. Traže i da im oduzme protupravno stečena imovinska korist.

Ono za što se terete, jedna je od moglo bi se slobodno nazvati luđih priča u kojoj je 28-godišnji policajac, kako se tereti, iskoristio mjesto na kojem je radio, kako bi došao do podataka, koji su njemu i ostalima omogućili da se domognu droge vrijedne 100.000 eura. Sve se, kako navodi USKOK, događalo od studenog 2022. do 3. prosinca 2023. a tijekom tog vremena, 28-godišnji policajac je, po prirodi svog posla znao neke stvari. Poput recimo mjesta na kojima su pojedini počinitelji, za koje je policija očito sumnjala da se bave preprodajom droge, tu drogu skrivali. Podatke o tajnim lokacijama na koje su dileri skrivali drogu, a riječ je o klasificiranim podacima, 28-godišnjak je, kako tvrdi USKOK, prenosio svojim suoptuženicima. Koji su onda nakon toga, zahvaljujući tim podacima, mogli osmisliti kako da provale na spomenute lokacije te skrivenu drogu - ukradu. USKOK ih tereti da su tako radeći u dosluhu i dogovoru s 28-godišnjim policajcem iz tajnih skladišta dilera ukrali ukupno oko 40 kilograma marihuane i devet kilograma hašiša. Ukradenu su drogu, vrijednu oko 100.000 eura, zatim zajedno, sva trojica, kako kaže USKOK, prodali na ilegalnom narko tržištu.

No to što su radili, očito nije prošlo neprimijećeno kolegama 27-godišnjeg policajca, jer su njegovi suoptuženici uhićeni 3. prosinca 2023. dok su pokušavali obiti lokot na jednoj garaži. Prethodno im je 28-godišnji policajac, navodi USKOK, javio, da je u toj garaži skrivena neutvrđena količina droge. I bila je, jer je policija nakon uhićenja 28-godišnjaka i 31-godišnjaka koji su pokušali obiti lokot garaže, unutra našla više sportskih torbi u kojima je bilo ukupno 10,8 kilograma konoplje. Provalnici u garažu, ali i 28-godišnji policajac su uhićeni i protiv njih je bila pokrenuta istraga, koja je bila proglašena tajnom. Policajaca je nakon uhićenja udaljen iz službe te ga je čekao i disciplinski postupak, no nije poznato kako je, ako je, okončan.

