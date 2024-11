U Dugom Dolu migranti i obuka za civilne ročnike

Lokacija dijela nekadašnjeg vojnog kompleksa koja se zadnjih godinu dana koristi kao centar za prihvat nezakonitih migranata u Dugom Dolu kod Krnjaka, do ljeta 2026. godine trebala bi biti nadograđena i uređena za potrebe centra za graničnu proceduru za migrante sukladno Paktu o migracijama i azilu koji je i Hrvatska potpisala. Ondje će se održavati i obuka za sve koji će služiti civilni vojni rok. Zahtjevi su to Ministarstva unutarnjih poslova prema Karlovačkoj županiji koja će im kroz izmjene prostornog plana državno zemljište od oko 20 hektara odrediti kao lokaciju od posebne namjene kako bi mogli dobiti sve dozvole za dogradnju.

– Unazad godinu dana je u Dugom Dolu bilo ukupno oko 3200 migranata koji su bili pod stalnim nadzorom i koji nisu stvarali nikakve probleme lokalnom stanovništvu, koji su obrađeni ili vraćeni u državu porijekla ili u BiH. Tamo je sada smještajni kapacitet za 500-injak migranata dnevno, a moramo ga povećati na kapacitet za 1458 osoba do 2026. godine iako procjene ne kažu da će biti tolike potrebe, no Pakt nas na to obvezuje. Ukupno, u Hrvatskoj moramo osigurati oko 3000 smještanih kapaciteta. U Dugom Dolu ćemo urediti dodatne smještajne kapacitete, te medicinsku i socijalnu skrb. Po novom režimu, svi migranti koje zateknemo u ilegalnom ulasku u Hrvataku, u Dugom će Dolu biti sedam dana koliko traje dubinska kontrola, a nakon toga još 12 tjedana koliko traje proces povratka nakon što se utvrdi imaju li uvjete za međunarodnu zaštitu ili će biti vraćeni u države iz kojih dolaze – pojasnio je Dalibor Jurić, ravnatelj Uprave za europske poslove, međunarodne odnose i fondove EU MUP-a i dodao da se Hrvatska više ne suočava s migracijskim valom, nego s djelovanjem organiziranih kriminalnih skupina koje nezakonito prebacuju migrante preko granice.

– S drugim državama radimo na razbijanju kriminalnih skupina i tako značajno smanjujemo dotok migranata – dodao je Jurić. Damir Trut, ravnatelj ravnateljstva civilne zaštite kazao je da na istoj lokaciji oni planiraju urediti centar za provođenje obuke civilnog služenja vojnog roka, budući da će sljedeće godine biti omogućeno civilno služenje vojnog roka u civilnoj zaštiti i da će to doprinijeti otpornosti društva. Obukom u trajanju od dva i pol mjeseca mladi ljudi bit će obučeni za pomoć stanovništvu u kriznim situacijama u sklopu specijalističkih snaga civilne zaštite i državne interventne postrojbe obzirom da će ih se obučavati vještinama za život, traženju osoba u ruševinama i sličnim vještinama.

Za sada je država uredila tri lokacije za takvo služenje civilnog vojnog roka i to u Jastrebarskom, Divuljavama u Kaštelima i Bizovcu u Slavoniji, dok se pripremaju centri u Varaždinu i Dugom Dolu kod Krnjaka.

