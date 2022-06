U Austriji se tjedno udvostručuje broj novozaraženih, vrhunac se očekuje u kolovozu

Svi oni koji misle da je pandemija koronavirusa iza nas, varaju se! To pokazuje i dokazuje dnevni rast broja novozaraženih podvarijantama koronavirusa u Austriji, posebice podvarijantom BA.5, koja je i u Portugalu više nego aktualna.

Prema danas objavljenim podacima austrijskog Ministarstva zdravstva u proteklih 24 sata u Austriji je zabilježeno 6.869 novozaraženih koronavirusom, a devet je osoba umrlo. Prošle srijede, dakle točno prije tjedan dana bilo ih je upola manje njih 3.388.



“U Austriji smo blizu tjednog udvostručenja kod zaraza BA.5 / BA.4 podvarijantama”, izvijestilo je danas posebno utemljeno vladino Povjerenstvo stručnjaka raznih profila (GECKO), za borbu protiv širenja koronavirusa. U izvješću se ističe kako je u 23. kalendarskom tjednu udio navedenih virusnih podvarijanti BA.4 / 5 u ukupnom broju korona zaraza iznosio 35,9 posto, a da je samo tjedan dana prije taj postotak bio 18,4 posto. Kako tvrde stručnjaci, slijedećih se tjedana očekuje dominacija tih podvarijanti.



Podaci također pokazuju da je jučer sedmodnevna incidencija, dakle broj novozaraženih na 100.000 stanovnika porasla s 300 na 340, samo u jednom danu. Prognoze govore da će za tjedan dana incidencija porasti na 400 do 670, što bi značilo dnevno 6.500 do čak 8.500 novozaraženih. I to unatoč suncu, vrućinama i ljetu, kada se ljudi uglavnom veći dio vremena zadržavaju na svježem zraku.



Austrijski stručnjak za simulacije događanja Niki Popper je rekao kako se sljedeći val zaraze koronavirusom očekuje negdje u listopadu ili studenome, ako navedene podvarijante, prije svega BA.5 ne pokvare račune stručnjacima i budu dominirajuće. U tom se slučaju vrhunac zaraze može očekivati već u kolovozu ili rujnu, predviđa Popper. Da li će se njegova očekivanja ostvariti vidjet će se ubrzo. Ono što je već sada vidljivo je da se podvarijante koronavirusa izuzetno brzo šire i u proteklih 24 sata u Beču je registrirano 2.664 novih slučajeva zaraze. Slijede Donja Austrija (1.364), Gornja Austrija (818), Štajerska (662), Tirol (400), Salzburg (380), Vorarlberg (253), Gradišće (222) i Koruška(106).



GECKO Povjerenstvo u svom izvješću ističe kako “izgleda da je kroz procijepljenost stanovništva učinak delta i omikron varijanata smanjen, a time je i smanjena smrtnost”. Prema statističkim podacima 6.830.169 Austrijanaca je primilo barem jednu dozu cjepiva protiv koronavirusa, od čega je njih 5.660.919 odnosno 63 posto cijepljeno s tri doze i ima potpunu zaštitu protiv Covida-19.