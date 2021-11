U Austriji rekordan broj korona umrlih. I raspad sustava PCR testiranja

U Austriji je iz dana u dna, ne samo epidemiološka nego i društveno politička situacije, sve dramatičnija. Nakon jučerašnjeg stupanja na snagu lockdowna za necijepljene i koalicijskog prepucavanja vladajućih “narodnjaka” (ÖVP) i Zelenih odnosno jasne i prilično glasne poruke kancelara Alexandera Schallenberga ministru zdravstva Wolfgangu Mücksteinu da zaboravi svoju fiks ideju o uvođenju lockdowna i za cijepljenje koju je već najavio, Austrija se je jutros probudila s tragičnim rekordom korona umrlih.

Kako je javilo Ministarstvo zdravstva u protekla 24 sata od Covida 19 umrla je 61 osoba, što je najviša brojka u proteklih devet mjeseci. Time se je broj korona umrlih od početka pandemije do danas popeo na 11.807. Od jučer na danas koronavirus se je pobrinuo za još 10.363 novih slučajeva zaraze. U bolnicama je 2.568 Covid oboljelih, uključujući 458 pacijenata u intenzivnoj njezi. Sve oči javnosti i stručnjaka uprte su u jedinice intenzivne njege i njihove kapacitete. U najzaraženijim austrijskim pokrajinama Gornjoj Austriji i Salzburgu klinike su pred kolapsom. U intenzivnoj njezi u jednoj salzburškoj bolnici završilo je i dvoje male djece stare 4 i 5 godina. Katastrofa! Riječ koja se sve češće spominje u medicinskim krugovima.

Osoblje u intenzivnoj njezi došlo je na donju granicu ne samo bolničkih nego i ljudskih kapaciteta. U intenzivnoj njezi u prepunjenim bolnicama u Gornjoj Austriji, ali i Salzburgu liječnici su počeli govoriti o trijaži, koja je sve bliže, ako se nastavi ova dramatična svakodnevica. Sve češće se govori i o mogućem raspadu sustava ako se broj kreveta u intenzivnoj njezi popne na 600 i više. A kada smo kod raspada bolničkog sustava, jedan sustav u Austriji je već proteklih dana kolabirao. To je sustav PCR testiranja, pa oni zaposlenici koji na radnom mjestu moraju predočiti negativni PCR test ne stariji od 48 sati, kao što je to slučaj kod bolničkog i njegovateljskog osoblja te radnika u noćnoj gastronomiji za koje vrijedi 2,5 G pravilo (cijepljen, prebolio, PCR testiran), to ne mogu učiniti, jer ne dobiju na vrijeme kao što je zajamčeno, unutar 24 sata od testiranja, rezultata. Razlog je preopterećenost testnih kapaciteta. Ali i nedovoljan broj ampula i materijala potrebnog za testiranje u nekim od austrijskih pokrajina, koje ni logistički ne mogu više pokriti sve veću navalu ljudi na testiranje. A kako bez negativnog PCR testa ta posebna skupina zaposlenika ne smije raditi, jer je to kažnjivo, austrijski ministar zdravstva Mückstein je bio prisiljen u ponedjeljak navečer izdati hitnu odredbu u kojoj je “olabavio PCR obvezu”.

Tako sada privremeno u takvim slučajevima umjesto PCR testa vrijedi i antigenski test, koji je inče dozvoljen po 3-G pravilu za zaposlenike i poslodavce u svim preostalim branšama. Socijaldemokrati (SPÖ), najveća austrijska oporbena stranka, ogorčeni dramatičnom epidemiološkom situacijom u uzemlji, napali su saveznu vladu da je “prespavala ljeto”, umjesto da je već tada pritiskala ljude da se cijepe. Osim stoga SPÖ-ovci su osupnuti bi čestim koalicijskim prepucavanjima oko zaštitnih korona mjera. Šefica socijaldemokrata Pamela Rendi Wagner je danas uputila apel austrijskoj tirkizno-zelenoj Vladi. “Saberite se! I zajednički radite na savladavanju ove velike krize”, poručila je. Istaknula je kako je trenutačno cijela zemlja svjedok “bespomoćnosti Vlade, koja nema nikakvog plana u ovo izuzetno teško vrijeme i svađa se na otvorenoj pozornici”.

Čelnik krajnje desne Slobodarske stranke i okorjeli protivnik Covid cijepljenja Herbert Kickl, koji je jučer na svom Facebooku obznanio da je obolio od korone, vladine je mjere “zaključavanja” necijepljenih nazvao “totalnim ludilom”, najavivši veliki prosvjed ove subote u Beču, protiv vladinih korona mjera. Mediji izvještavaju kako Kickl preko društvenih mreža imobilizira ljude i poziva sve nezadovoljnike da dođu na bečki prosvjed. Inače, sutra je redovni sastanak austrijskog ministarskog vijeća na kojem će, kako je najavljeno, korona i “goruća” epidemiološka situacija u zemlji, biti ponovno jedna od središnjih vladinih tema.