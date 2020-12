U Austriji konačno ispod 2.000 novozaraženih, ali opet 142 umrlih

Austrija je u nedjelju prvi put nakon dugog vremena odnosno 21. listopada imala ispod 2.000 novozaraženih koronavirusom u proteklih 24 sata, točnije 1.645. Najviše novih slučajeva Covid-19 zaraze zabilježeno je u Donjoj Austriji (314) i Beču (295).

Slijede Gornja Austrija (239), Štajerska (218), Koruška (146), Salzburg (145), Vorarlberg (141), Tirol (124) i Gradišće (23). Dok pad dnevnog broja novozaraženih kod Austrijanaca budi tračak optimizma, veliki dnevni broj smrtnih slučajeva posljednjih tjedana ih sve više šokira. Tako je bilo i danas kada je objavljeno da su u protekla 24 sata od posljedica koronavirusa umrle još 142 osobe. Tako se je sada ukupan broj umrlih u Austriji, od početka pandemije do ove nedjelje, popeo na 5.351.

Ukupan broj Covid-19 oboljelih je 338.854, a ozdravljenih 303.213. U austrijskim bolnicama se proteklih dana također malko lakše diše. Trenutačno je hospitalizirano 2.887 pacijenata, od čega njih 475 u intenzivnoj njezi, što je nakon dužeg vremena prvi primjetan dnevni pad ispod brojke 500. Podaci od nedjelje također pokazuju da je u proteklih 24 sata broj hospitaliziranih smanjen za 63 osobe, a u intenzivnoj njezi za 14.

„Za nekoliko mjeseci ponovno će se vratiti naš stari život“, tvrdi austrijski ministar zdravlja Rudi Anschober u razgovoru za nedjeljno izdanje Kronen Zeitunga. Posebno se je osvrnuo na prvi krug masovnog testiranja stanovništva koje nije imalo veliki odaziv. Svejedno ga je nazvao „uspješnim“.

„Moramo dobiti na vremenu do cijepljenja“, poručio je Anschober dodavši kako će se ljudi morati testirati ako će od 18. siječnja željeti sudjelovati u društvenom životu i ići u restorane, kazališta, Operu i ostale kulturne i sportske priredbe. Istakao je kako je strategija austrijske vlade u trećem lockdownu koji stupa na snagu 26. prosinca i traje do 18. siječnja u prvoj fazi strogim ograničenjima znatno sniziti brojke novozaraženih, u drugoj masovnim testiranjem nastaviti to snižavanje brojki, a u trećoj fazi uz pomoć cijepljenja vratiti se do ljeta normalnom životu.

Anschober je rekao kako je uvjeren da će se mnogi Austrijanci cijepiti protiv koronavirusa. Na novinarski upit da li će vlada nekim financijskim bonusima ili drugim olakšicama dodatno stimulirati austrijske građane da se cijepe, ministar zdravlja je odgovorio: „Dobitak je već to da cjepivo postoji, da će cijepljenje biti besplatno i da ćemo ga približiti stanovnicima, tamo gdje stanuju ili rade!“.