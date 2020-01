CNN: U Australiji izgorjela površina veličine Hrvatske: Strašan požar odnio još jedan život

Jedan je muškarac preminuo, a strahuje se da je stotine nekretnina uništeno u požarima koji su preko noći harali jugoistokom Australije nakon "groznog dana" ekstremne vrućine i opasnih uvjeta.

47-godišnji muškarac preminuo je u noći sa subote na nedjelju od srčanog zastoja dok je pomagao prijatelju da spasi imanje u Batlowu, gradiću smještenom jugoistočno od Canberre, objavila je policija Novog Južnog Walesa u nedjelju ujutro.

Time je broj umrlih zbog požara od rujna narasao na 24.

Foto: Reuters/PIXSELL

Požarima je pogođeno svih šest australskih saveznih država i jedan teritorij. Izgorjelo je više od 6 milijuna hektara zemlje.

U subotu su u saveznim državama Novi Južni Wales, Victorija i Južna Australija zabilježene ekstremne temperature. U dijelovima Sydneya registrirano je 48 stupnjeva Celzija i vjetrovi brzine 80 kilometara na sat.

Još uvijek se ne zna kolika se šteta dogodila preko noći, no vlasti procjenjuju da je uništeno nekoliko stotina nekretnina.

U nedjelju ujutro dio Novog Južnog Walesa i dalje nema struje, a tamo gori oko 170 požara. Dva od njih su iznimno opasna.

Graphic warning. Absolutely gut wrenching drive into Batlow this morning. Never seen anything like it. #AustraliaFires @abcnews @ABCemergency pic.twitter.com/Pey69MdVkG