Tunolovac doživio dramatičan napad morskog psa: U jednom zalogaju odgrizao je pola tune pa napao brod

Tijekom lova na tune u akvatoriju kod Žirja, poznati vodički tunolovac Anton Roca doživio je nezaboravan susret s morskim psom koji će vjerojatno pamtiti do kraja života. Roca i njegov kolega, Frane Gulin, naišli su na veliko jato tuna, ali nisu bili jedini tog jutra u blizini najudaljenijeg otoka šibenskog arhipelaga. "Uputili smo se u devet ujutro na more. Tražili smo tunu koja u ovom periodu od sredine kolovoza do polovice rujna bude u jatima kod Žirja. Ulovili smo jednu od 30 kilograma i kada je bila negdje na dubini od tri ili četiri metra vidio sam ogromnu sjenu kako strelovito iz dubine dolijeće na tu moju tunu, a ubrzo i oblak krvi u moru. Odmah sam viknuo kolegi Frani da nam je morski pas odgrizao tunu. Iskreno, bilo mi je smiješno na početku, nisam mogao vjerovati", prepričao je Roca za Šibenski.

Riječ je o morskom psu mako, ogromnoj životinji dugačkoj između četiri i pet metara, koja je jedna od tri vrste morskih pasa u Jadranu. "U jednom zalogaju odgrizao je pola tune od 30 kilograma. Možeš zamisliti koja je to snaga", ističe Roca. Preostalu polovicu tune Roca i Gulin izvadili su na brod, ali budući da nije bila upotrebljiva za konzumaciju, bacili su je natrag u more. Tada je počela nova predstava velikog morskog predatora.

"Kružio je oko broda, a onda se zaletio i ugrizao propeler, baš se čuo nekakav jaki metalni zvuk. Uspio je čak i zarotirati cijeli brod. Nije mi bilo svejedno, u tom trenutku osjetio sam onaj iskonski strah, iako sam znao da sam na brodu siguran", kaže Roca, dodajući da ga je iznenadila agresivnost morskog psa. "Bio je jako agresivan, mislim da ga je i miris srdele koju smo bacali u more dodatno ražestio. Kako bilo, susret koji ću pamtiti dok sam živ", zaključio je Roca.