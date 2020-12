Trumpovu sudbinu zapečatili elektori. Svojim glasovima potvrdit će Bidenovu pobjedu

Elektori američkih saveznih država danas će svojim glasovima potvrditi izbornu pobjedu izabranog predsjednika Josepha Bidena, koji je dobio sedam milijuna glasova više od predsjednika Donalda Trumpa. Međutim, za Bidenovu je pobjedu ključno osvajanje 306 elektorskih glasova, dok ih je Trump osvojio 232, s obzirom na to da o pobjedniku američkih izbora ne odlučuje broj osvojenih glasova, nego broj osvojenih elektorskih glasova.

Pobijedio Hillary

Trump je tako pobijedio Hillary Clinton iako je osvojio tri milijuna glasova manje, i to zato što je osvojio 304 elektorska glasa, a ona 227. Amerikanci predsjednika biraju posredno, putem elektora, dok birači u svojim državama glasanjem za predsjedničke kandidate zapravo biraju elektore. Elektorski kolegij sačinjava ukupno 538 elektora (što je država napučenija, više ima elektora), dok je za pobjedu potrebno dobiti većinu od 270 elektora. Biden i Harris osvojili su 25 saveznih država, baš kao i Trump i Pence, ali je u njihovu slučaju riječ o državama s manjim brojem elektora.

Video: Trumpov odvjetnik Giuliani žustro je pokušao osporiti rezultate izbora, a od nervoznog znojenja niz lice mu je kapala boja za kosu!

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Elektori se sastaju po državama na svečanim sjednicama, koje obično traju kratko. Svi elektori glasaju za onog kandidata koji je osvojio većinu glasova u toj državi, osim u Nebraski i Maineu, gdje se elektorski glasovi dijele razmjerno broju osvojenih glasova. Ispunjeni glasački listići iz svake države zatim se šalju potpredsjedniku SAD-a, koji ih pak prosljeđuje Kongresu, a Kongres će onda 6. siječnja potvrditi Bidena za novog predsjednika. Inauguracija novog predsjednika održat će se 20. siječnja.

Trump je desecima neutemeljenih tužbi pokušao osporiti potvrđivanje Bidenove pobjede u nizu ključnih saveznih država, no američko pravosuđe, uključujući i Vrhovni sud, u koji je Trump imenovao troje sudaca, u ovom je slučaju pokazalo iznimnu otpornost na Trumpove pokušaje delegitimizacije izbornog procesa. Vrhovni sud naposljetku je odbacio i bizarnu tužbu kojom je Teksas tražio da četiri druge države ponište volju svojih birača koji su izabrali Bidena na temelju nedokazanih tvrdnji o izbornim prijevarama, jer su tako tobože oštetili birače Teksasa.

Jačanje pozicije u stranci

Današnjim glasanjem elektorskog kolegija okončava se razdoblje u kojem je, barem teoretski, moglo doći do preokreta izbornog rezultata. Nakon što elektorski kolegij potvrdi Bidenovu pobjedu, to postaje nemoguće, iako ne treba isključiti vjerojatnost da će neki elektori glasati protiv volje svojih birača, što se dogodilo i prije četiri godine kada su dva elektora odbila glasati za Trumpa, što se u pojedinim državama sankcionira, a u pojedinim ne, ali to neće dovesti do preokreta. To, međutim, ne znači da će Trump prestati govoriti da je on stvarni pobjednik izbora i da mu je pobjeda ukradena, a vjerojatno će nastaviti i s tužbama, s obzirom na to da je u nepostojeću izbornu prijevaru povjerovala većina republikanskih birača, a Trump tako učvršćuje svoj utjecaj u Republikanskoj stranci.