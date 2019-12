'Trumpov' Fox pregazio je sve  svoje konkurente

Tretirat ćemo ih onako kako bismo tretirali oponente. Ako oni vode rat protiv predsjednika i Bijele kuće, ne moramo se pretvarati da se tako legitimne novinarske redakcije ponašaju. Ove riječi izgovorila je Anita Dunn, šefica komunikacija Bijele kuće, i to ne danas, već 2009. godine, kada je predsjednik bio Barack Obama. Sporni oponent Bijele kuće tada nije bio CNN ili New York Times, kao što je to danas kada je u njoj Donald Trump, već Fox News, možda i najpoznatija svjetska konzervativna novinarska redakcija. Glas koji prati tu televiziju, a koji je stigao i do hrvatskih kafića, panela i novina, svodi se na jednostavnu trostruku formulu: desničarenje, teorije zavjere, dezinformacije.

Nasuprot imidža koji televizija ima izvan kruga njezinih predanih konzumenata, u SAD-u je javnost zna po još jednoj pojedinosti. Televizija je naime itekako uspješna, najgledanija je u zemlji, a njezina je dominacija toliko jaka da joj se poslovna pozicija u odnosu na konkurente može opisati kao i ideološka: Fox News protiv svih ostalih. Najgledanija je televizija u SAD-u već četvrtu godinu zaredom, a prosječno je gleda 1,4 milijuna gledatelja, dok nijedan njezin konkurent nije probio ni milijun. Prvi sljedeći jest MSNBC, također televizija izrazitog ideološkog stava, no ljevičarskog. U prime timeu, od 20 do 23 sata, razlika u odnosu na konkurente još je veća: tad na svakog Amerikanca koji gleda CNN dolaze dva i pol koji gledaju Fox News.

“Čovjek koji se ne prilagođava krdu”

Od prvih pet najgledanijih emisija, četiri su one Fox Newsa, a emisija “Hannity”, koju vodi konzervativni komentator Sean Hannity, najgledanija je u zemlji. Druga po redu je “Tucker Carlson Tonight”, a među prvih pet s Fox Newsa još su i “The Ingraham Angle” te “The Five”. Jedini “uljez” MSNBC-ova je emisija “The Rachel Maddow Show”. U prime timeu Fox nikada u svojoj povijesti nije bio gledaniji. Najpopularnija emisija CNN-a “Cuomo Prime Time” tek je na 24. mjestu.

Recept Fox Newsa, otkad je televizijsku mrežu 1996. godine osnovao Roger Ailes (o njemu je nedavno snimljena serija “Loudest Voice”), jednostavan je: program formirati oko snažnih konzervativnih voditelja i komentatora, dok će vijesti ostati u drugom planu. Kako većina komentatora danas podržava američkog predsjednika Donalda Trumpa, mediji tu televizijsku kuću prikazuju vrlo bliskom Bijeloj kući. A ona često i vijesti obrađuje tako da uđu u republikanski narativ. No mnogi na konzervativnoj sceni kritiziraju taj pogled. Ne zato što on nije točan, nego zato što istu stvar rade i sve druge televizije u svojim vijestima – CBS, CNN, MSNBC..., samo što one zauzimaju lijevi prostor. Politiku Donalda Trumpa uglavnom kritiziraju, kao i on njih, s naglaskom na “fake news CNN”, kako zove tu televiziju. Mreža Fox News stvorena je kako bi predstavljala sve one koji dosad nisu imali svoj glas na TV-u, što su pretežito bili konzervativci. U tomu je, sudeći po reakcijama publike, i uspio.

Kada je Tucker Carlson, voditelj spomenute druge najgledanije emisije u zemlji čiji su stavovi pri tome vrlo utjecajni i u Bijeloj kući, gostovao prije godinu dana kod jednog od najpoznatijih političkih youtubera Davea Rubina na njegovu internetskom talk showu, postavljeno mu je pitanje: “Što to Fox News radi dobro?”

– Jednostavno smo drukčiji. Što se moje emisije tiče, vrijedno je braniti principe umjesto političara i nije me sram to raditi. Poslovanje tvrtke uspješno je zato što je ona kao pojedinac koji se ne priklanja krdu. Ako kupac može posjetiti 19 trgovina koje nude isti proizvod, za razliku od nas koji nudimo drukčiji, zašto je onda to (uređivačka politika televizije op. a.) nekima loše i vrijeđa ih? Radio sam za CNN, MSNBC, PBS, Esquire, različite liberalne publikacije i TV programe i samo je jedan program – Fox News – drukčiji. I prevladava osjećaj da to ne bi trebalo biti dopušteno – rekao je Carlson.

Pritom valja istaknuti da ova televizija ima djelomično lošu reputaciju i zbog prakse američkih medija da se stalno međusobno kritiziraju i optužuju. Kao što CNN stalno ističe pristranost Fox Newsa, to isto rade i njihovi konzervativni konkurenti, ističući pritom i slab rejting CNN-a. No, kako je većina redakcija u mainstream medijima ipak lijeva, kritiziranje Fox Newsa postala je stalna praksa većine američkih medija. Pa ipak postoje i iznimke. Neki od voditelja vijesti na tom programu uživaju velik ugled među kolegama. Jedan od njih je voditelj Chris Wallace koji je nedavno postao zvijezda mainstream medija zato što je rekao rečenicu koju dio javnosti stalno ponavlja.

– Mislim da je predsjednik Trump angažiran u najizravnijem napadu na slobode medija u našoj povijesti – rekao je Wallace.

Slično je odjeknula i tvrdnja drugog voditelja, Neila Cavuta koji je na Trumpovu tvrdnju da “Fox News više ne radi u našu korist”, rekao u ekran: “Ja ne radim za vas.”

– Gospodine predsjedniče, mi ne radimo za vas. Ja ne radim za vas. Moj je posao da vas pratim i izvještavam o vama, a ne da vam se ulizujem ili da vas omalovažavam... To se zove pravednost i balansiranost. Može se reći, gospodine predsjedniče, da vi niste preveliki obožavatelj kad to balansirano izvještavanje uključuje i stvari koje se vama ne sviđaju, koje ne želite čuti i pitanja koja ne želite da se postavljaju. I vi ste čovjek, razumijem to. Ali vi ste predsjednik, to je dio vašeg posla, kao što je provjeravanje svega što vi kažete i učinite moj posao – rekao je Cavuto.

Za razliku od njih, voditelji poput Hannityja ili Carlsona vrlo su bliski Trumpovoj administraciji. No, kao što se ranije moglo vidjeti, to ne znači da je televizija bliska svakoj vlasti. Naprotiv, s Obaminom je stalno bila na ratnoj nozi.

Seksualni skandali

– Bilo bi vam vrlo teško, kad biste je (tu televizijsku kuću op. a.) gledali cijeli dan, pronaći na njoj pozitivnu priču o meni – rekao je tadašnji predsjednik Obama 2009. u intervjuu za CNBC i New York Times, i to na tezu novinara da je u dotadašnjem dijelu mandata dobio prilično povoljan medijski tretman, što bi američki konzervativci istaknuli kao još jedan argument za pristrano novinarstvo u SAD-u.

Među posljednjim objavljenim podacima o rejtingu koji idu u prilog ovoj televizijskoj kući, ističe se i rezultat istraživanja Morning Consulta da je malo veća vjerojatnost da će neopredijeljeni gledatelji, oni koji nisu stalni glasači demokrata ili republikanaca, gledati Fox News nego neku drugu televizijsku kuću. S tim se podacima televizija stalno ponosi. Najveći je skandal dosad Fox News doživio izvan televizijskih ekrana. Zbog vrlo ozbiljnih optužbi za seksualno zlostavljanje na radnom mjestu u srpnju 2016. morao je odstupiti osnivač televizije i kreator njezina modela poslovanja Roger Ailes. Za to su ga, između ostalih, optužile i dvije poznate novinarke, Gretchen Carlson i Megyn Kelly. Kelly je nedugo zatim i otišla iz kompanije. Ubrzo su se pojavile i optužbe za seksualno zlostavljanje za jednog od najpoznatijih i najgledanijih voditelja na Fox Newsu uopće: Billa O’Reillyja, zbog čega je i on morao odstupiti. Osnivač Ailes preminuo je 2017. od posljedica hemofilije.

I dok uređivačku politiku ove televizije njezini konkurenti i dalje kritiziraju, neki su novinari ustali u obranu onih novinara Fox Newsa koji jednostavno rade dobar posao. Kolumnist prema Trumpu vrlo kritičnog Washington Posta Gary Abernathy napisao je tekst prije dva mjeseca u kojem je čitateljima preporučio da čitaju i gledaju programe i novine svih ideoloških boja jer “dobro novinarstvo postoji na svim spomenutim mjestima te ga se isplati otkrivati, čak i kad je upakirano u stranački paket”. Istaknuo je također da je Fox News vrlo često u svom programu imao rezervirano mjesto za prema Trumpu kritičkog novinara Sheparda Smitha te se pitao “gdje je protrumpovski voditelj izvan Fox Newsa”. U stalnom medijskom ratu konzervativnih i liberalnih medija valja posebno istaknuti trenutak s kraja prošle godine kada je CNN podnio tužbu jer je novinaru TV mreže Jimu Acosti, stalnom Trumpovu kamenčiću u cipeli, Bijela kuća zabranila dolazak na novinarske konferencije. Tada je, unatoč dugogodišnjem rivalstvu, među onima koji su podržali CNN bio i Fox News.