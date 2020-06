Trump zatražio deset tisuća vojnika, leđa mu okrenuli i generali

George Floyd nije umro uzalud, novi skupovi bit će organizirani svakog dana do 28. kolovoza kako bi se ostvario kontinuitet proturasističkog pokreta protiv policijskog nasilja. Deseci mirovnih prosvjeda preplavili su Washington, a tako će biti i dalje sve do obljetnice Marša slobode na Washington (28. kolovoza 1963.) kada je Martin Luther King okupio više od 200 tisuća ljudi zauzimajući se za zaštitu prava svih građana.

"Izgubljen duh naših ideala"

Sadašnjim prosvjedima želi se stvarno izmijeniti stajalište SAD-a u čast Georgeu Floydu, žrtvi brutalnog ubojstva koje su izvršili policajci 25. svibnja ove godine. Američko društvo još boluje od rasizma. Afroamerikance ponižava se zbog druge boje kože i sadašnja bitka za jednaka prava svih građana bit će stvarno duga. Podsjetimo i da se 3. studenoga održavaju izbori za američkog predsjednika i da popularnost predsjednika Donalda Trumpa pada iz dana u dan.

Republikanci su danas pesimističniji u pogledu smjera kojim ide SAD nego što su to bili u bilo kojem trenutku dosadašnjeg mandata predsjednika Trumpa čiju vladu pogađaju tri krize - pandemija koronavirusa, ekonomski pad i masovni prosvjedi protiv policijske brutalnosti i rasizma. Samo 46 posto Amerikanaca koji se definiraju kao republikanci smatra da je država na pravom putu, pokazala je anketa Reutersa i Ipsosa provedena prošli tjedan. Početkom ožujka Trumpov smjer podržavalo je 70 posto republikanaca.

No pitanje je hoće li se ti prosvjedi odraziti na Donalda Trumpa i njegov ostanak u Bijeloj kući. Prosvjednici su u noći na nedjelju po hrvatskom vremenu bili mirni, u povorci se čak i plesalo, sve je prošlo bez incidenta. Trumpu nije preostalo drugo nego da na kraju dana, okružen masom ljudi oko Bijele kuće, pošalje tvit kako je bilo mnogo manje ljudi no što je očekivano. Zahvalio je Nacionalnoj gardi, tajnoj službi i washingtonskoj policiji te optužio CNN i MSNB da su pokušali "zapaliti" masu, odnosno potaknuti prosvjednike na nasilje.

Bijela kuća još početkom prošlog tjedna željela je na ulice Washingtona i ostalih američkih gradova rasporediti oko 10.000 aktivnih vojnika da bi prekinula prosvjede, ali taj zahtjev odbacili su ministar obrane Mark Esper i načelnik Združenog stožera, general Mark Milley, objavio je jučer CBS. Vojni američki vrh učinio je suprotno od onoga što je od vojske tražio Trump, glavni zapovjednik. Ne samo što nisu napali prosvjednike nego su i povukli odrede profesionalnih vojnika s ulica Washingtona te su otklonili streljivo u oružju pedesetak rezervista Nacionalne garde. Generali su izabrali put popuštanja. Da, bilo je i manjih izgreda, ali u odnosu na one proteklih dana bili su gotovo zanemarujući.

Demokratska gradonačelnica Washingtona Muriel Bowser, koja je postala prava zvijezda trenutka, traži da se povuče Nacionalna garda. Njezini sugrađani traže da ona postane potpredsjednica demokratskog predsjedničkog kandidatu Joea Bidena u utrci za Bijelu kuću. Uzvikuju: "Muriel for Vice". Bowser je preimenovala i trg u Washingtonu u Black Lives Matter Square (Životi crnaca vrijede).

Dakle, s američkog vojnog vrha, koji je oduvijek bio blizak republikancima, stiže otpor oštroj crti koju želi zauzeti Trump. Državni tajnik obrane Mark Esper, koga je na položaj imenovao Trump, postao je "glasnogovornik" generala koji se ne slažu s Trumpom. Poslije njega izjasnio se general marinaca s četiri zvjezdice u mirovini Jim Mattis, koji je još popularniji od Espera, te čovjek desnice, kazavši za Trumpa da je on u njegovu životu "prvi predsjednik koji ne pokušava ujediniti američki narod. Upravo suprotno, djeluje tako da nas razjedini". Mattis zatim zaključuje: "Mi ćemo se ujediniti bez njega kako bismo ponovno pronašli osnovni duh naših ideala".

Aktivna "duboka država"

To je vrlo teška osuda koja još k tome dolazi iz redova konzervativaca koji ima velik ugled u vojsci. To je mogući znak rascjepa između generala i vrhovnog komandanta. Sada je došlo, čini se, do podjele na desnici. Izraz kako je "duboka država" (Deep State) protiv predsjednika, kao što je bio demokrat Barack Obama, upotrebljavali su neki republikanci. A, neki spindoktori, poput Stevea Bannona, taj su izraz upotrebljavali i da "prijave" zavjere protiv Trumpa. No sada je "duboka država" stvarno protiv Trumpa, a tako je bilo i u njegovoj vanjskoj politici. Upravo su državni dužnosnici zaustavili Trumpova pretjerana približavanja Putinu, Erdoganu i Xi Jinpingu. Bili su zaprepašteni Trumpovim kritikama europskih saveznika, čime je slabio američki utjecaj u Europi, na Bliskom i Dalekom istoku.

Odnos između vojske i američke liberalne demokracije je poučan, jer je različit od povijesti držanja generala i pukovnika u drugim dijelovima svijeta gdje su bili vojni udari. Kad je rođen SAD, u Bijelu kuću ušlo je 11 generala (osam republikanaca i tri demokrata), a najpoznatiji bio je George Washington. Jedini general kojem se spočitnulo da ima pučističke namjere bio je Douglas MacArthur, koji je htio baciti nuklearne bombe na Kinu tijekom rata u Koreji (1950.-1953.), a otkaz mu je dao predsjednik Harry Truman.