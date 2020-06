Proturasistčki prosvjedi diljem svijeta: 'Nema mira bez pravde', 'Vi rasisti ste teroristi'

Europljani su se i nedjelju pridružili prosvjedima protiv rasizma koji se šire iz SAD-a gdje je smrt nenaoružanog crnog muškarca od policijske ruke potaknula na obračun s dubokim sistemskim rasizmom, a na ulicama sve su ćešći sukobi u kojima stradavaju policajci.

Nekih 3.000 ljudi, prema podacima policije u Madridu, okupilo se pred veleposlanstvom Sjedinjenih Država gdje su ponavljali slogan "Ne mogu disati", vapaj ubijenog 46-godišnjeg crnca Georgea Floyda koji je zapalio iskru prosvjeda dosad neazapmećnih razmjera.

"Nema mira bez pravde" ili "Vi rasisti ste teroristi", izvikivali su, prenosi agencija AFP.

U Rimu je na Piazza del Popolo tisuće mladih ljudi klečalo u tišini uzdignute pesnice devet minuta koliko je trajao pritisak policajčeva koljena o vrat afroamerikanca Floyda dok nije izdahnuo.

"Rasizam nema granica", rekla je u Madridu Leinisa Seemdo (26), prevoditeljica, danas španjolska državljanka porijeklom sa Zelenorstkih otoka. "Živjela sam u Kini, Portugalu, sada u Španjolskoj i u svakoj zemlji doživjela diskriminaciju zbog boje kože".

"Što bi bilo da sam crn?"

U Rimu u kojem žive brojni afrički imigranti, Michael Taylor iz Botsvane nastanio se s cijelom obitelji. "Bijelac sam iz Afrike, ponekad osjećam strah i prezir samo zato što sam stranac. Zamislite što bi bilo da sam crnac?", zapitao se.

Organizacija zajednice crnaca i španolskih afrikanaca pozvala je na prosvjede u desetak gradova od Pamplone u Baskiji do Kanarskih otoka.

U Kopenhagenu su se oko 5.000 ljudi odazvalo pozivu na prosvjed pred američkim veleposlanstvom u četvrti Osterbro, prenio je danski radio DR.

Zaputili su se prema palači Christiansborg gdje je smješten danski parlament, piše agencija dpa i dodaje da je više od 12.000 korisnika Facebooka obećalo sudjelovati.

BLM protest in London. UK has among the worst coronavirus death rates in the world, almost twice that of the US. If there’s no spike after this then we can assume lockdowns were pointless? pic.twitter.com/poDlMrmOqa