Prva reakcija Kremlja na sastanak Putina i Trumpa: 'Nije bilo potrebe za pitanjima'

Vladimir Putin i Donald Trump odlučili su ne odgovarati na pitanja novinara jer su već dali opsežne izjave tijekom svojih obraćanja na konferenciji za medije, rekao je u subotu glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

Putin i Trump održali su zajedničku konferenciju za medije nakon svog susreta na Aljasci, hvaleći na njoj svoj odnos i potencijale suradnje dviju država, no bez osvrta na pitanja ključna za rat u Ukrajini poput prekida vatre ili teritorijalnih ustupaka.

Putin je na konferenciji govorio osam, a Trump oko četiri minute, nakon čega su brzo napustili pozornicu. Upitan zašto je odabran takav format, Peskov je rekao da su „opsežne izjave” već dane tijekom obraćanja, pa nije bilo potrebe za pitanjima, piše TASS. Putinov posjet Aljasci trajao je nešto duže od pet sati, a dvije delegacije razgovarale su duže od tri sata.

FOTO Pogledajte kako je izgledao srdačni susret Trumpa i Putina na pisti vojne baze