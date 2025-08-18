Trump pristao jamčiti sigurnost Ukrajini: 'Europa će podnijeti velik dio tereta'

Sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa i ukrajinskog čelnika Volodimira Zelenskog koji se održao u Ovalnom uredu Bijele kuće bio je srdačniji od svađe dvojice čelnika kojoj je svijet svjedočio prošli puta, no javnost je doznala relativno malo konkretnih pojedinosti oko planova za završetak rata.



Zelenski je sa sobom poveo niz europskih lidera koji su također prisustvovali sastanku s Trumpom, i to kako bi Amerikancu prezentirali zajednički europsko-ukrajinski stav o načinu postizanja pravednog mira u Ukrajini. Ovaj sastanak dogodio se nakon što se prošlog tjedna na Aljasci Amerikanac susreo s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, koji mu je prezentirao svoje uvjete za kraj rata u Ukrajini.