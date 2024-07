Trump: Ako pobijedim, više nećete morati glasati, moji divni kršćani!

Američki predsjednički kandidat Donald Trump izazvao je bijes u jednom dijelu američke javnosti poručivši kršćanima da "više neće morati glasati" bude li ponovno izabran u Bijelu kuću u studenome.

Na predizbornom skupu u Floridi pred konzervativnim kršćanima 78-godišnji Trump pozvao je okupljene da mu daju svoj glas na predsjedničkim izborima 5. studenoga, tvrdeći da će to biti potrebno samo jednom.

"Kršćani, iziđite i glasajte! Samo ovaj put. Više to nećete morati činiti. Još četiri godine, znate što? Bit će to popravljeno. Bit će to u redu. Nećete više morati glasati, moji divni kršćani", rekao je Trump.

Tim je riječima Trump nagovijestio da će nakon pobjede u studenome promijeniti izborni sustav kako bi republikanci u budućnosti lakše ostvarivali većinu, analiziraju američki liberalni mediji. Tada veći odaziv birača među konzervativnim kršćanima više ne bi bio potreban. Trump je također u svom govoru ustvrdio da je na posljednjim izborima odaziv birača među konzervativnim kršćanima bio posebno nizak.

Do sada je, međutim, izborni sustav više išao na ruku republikancima. I sam Trump 2016. i George W. Bush 2000. godine pobijedili su na izborima unatoč tome što su dobili manje glasova diljem zemlje od svojih demokratskih suparnika Hillary Clinton i Ala Gorea. Presudno je bilo to što su Trump i Bush bili tijesno u prednosti u nekoliko važnih država i time osvojili većinu glasača.

Godine 2020. demokrat Joe Biden bio je tijesno ispred u ključnim državama i osvojio, jasno, većinu glasova diljem zemlje. Trump je tada lažno tvrdio da su demokrati prijevarom pobijedili na izborima. Potaknuo je nasilnu gomilu koja je upala na Kapitol 6. siječnja 2021., pokušavajući spriječiti potvrdu Bidenove pobjede. Ubijeno je petero ljudi.

Predizborni tim Trumpove političke suparnice, demokratkinje Kamale Harris, izjavu o kršćanima vidi kao naznaku da želi "ukinuti demokraciju" ako se vrati u Bijelu kuću.

"Kada potpredsjednica Harris kaže da su ovo izbori o slobodi, ona to i misli", rekao je glasnogovornik.

"Naša je demokracija pod napadom kriminalca Donalda Trumpa: nakon što je posljednje izbore Trump izgubio, poslao je rulju da poništi rezultate. U ovoj kampanji obećao je nasilje ako izgubi, kraj naših izbora ako pobijedi i ukidanje Ustava kako bi bio diktator i proveo svoju opasnu agendu Projekta 2025 u Americi", dodao je.

U svibnju je Trump na događanju National Rifle Association (Nacionalna udruga za oružje) rekao da bi mogao služiti više od dva mandata kao predsjednik. Prema Ustavu, ako Trump osvoji drugi mandat u Bijeloj kući, on može biti predsjednik samo još četiri godine.

Napadajući se međusobno tijekom vikenda u predizbornoj kampanji američka potpredsjednica Kamala Harris nazvala je republikanskog protivnika Donalda Trumpa "starim i prilično čudnim", dok je Trump opisao Harris kao "zlu", "bolesnu" i "nesposobnu".

Trump tvrdi da će Harris "uništiti zemlju", kritizirajući je po pitanjima od javne sigurnosti do imigracije.

"Ako luda liberalka poput Kamale Harris uđe, američki san je mrtav", rekao je Trump, dodajući da je Harris "još gora" od Bidena.

Niz anketa pokazuje da je ulazak Kamale Harris u predsjedničku utrku u samo nekoliko dana izbrisao prednost koju je Donald Trump imao u odnosu na Joea Bidena.

