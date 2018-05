Tri SDP-ova uvjeta za koaliciju s HDZ-om

Iako vrh SDP-a na temu velike koalicije nerado govori, a javno je “odbacuju” u startu, ona je ipak nešto o čemu se unutar stranke razgovara. Što je i logično s obzirom na to da bi upravo velika koalicija mogla biti i najrealnija, ako ne i jedina opcija nakon budućih parlamentarnih izbora. Naravno, uz pretpostavku da se trenutačna politička situacija ne izmijeni bitnije u međuvremenu.

Da se o toj opciji razmišlja, dokaz je činjenica da neki ugledni članovi stranke imaju i popis uvjeta koje bi SDP tražio od HDZ-a u slučaju da doista i dođe do pregovora o velikoj koaliciji.

Referendum obvezan

Riječ je o minimalnim zahtjevima koji podrazumijevaju izmjenu Ustava za što je potrebna dvotrećinska većina u Saboru, sve s ciljem promjene načina izbora članova Državnog sudbenog vijeća (detalje ne iznose) i promjene načina izbora predsjednika države, odnosno kako bi ga se ubuduće biralo u Saboru. Iz toga proizlazi da bi SDP, koji bi u velikoj koaliciji bio slabiji partner i samim time ne bi imao premijera i većinu ministarstava, ulazak u veliku koaliciju vjerojatno pokušao kompenzirati dobivanjem drugog “brda”. Naravno, prvi i osnovni uvjet bio bi da SDP-ovo članstvo “blagoslovi” veliku koaliciju, o čemu bi se, kaže naš izvor, odlučilo na unutarstranačkom referendumu.

Da je velika koalicija očita računica, smatraju i neki ljudi iz vodstva SDP-a koji su protiv velike koalicije, ali koji isto tako smatraju da se ide upravo prema tom scenariju. Teren se, drže, već priprema, a kao dokaz navode činjenicu da je SDP zadnjih mjeseci počeo napadati sve potencijalne koalicijske partnere. Pa čak i stranke Amsterdamske koalicije. Još im jedini “problem” stvara činjenica da s HSS-om imaju potpisan sporazum o zajedničkom izlasku na buduće izbore, no i to se do izbora lako može promijeniti. Nisu bez razloga neki članovi vodstva SDP-a s radošću dočekali vijest da se šef HSS-a Krešo Beljak nudi Amsterdamskoj koaliciji i da na Europske izbore idu samostalno.

Da se o velikoj koaliciji razgovara, potvrdio nam je još jedan visoki izvor iz SDP-a koji tvrdi da se još više od te opcije na Iblerovu trgu zadnjih mjeseci raspravljalo o potrebi postizanja nacionalnog konsenzusa s HDZ-om o važnim ekonomskim, pravnim i reformskim pitanjima. Naš sugovornik ističe kako upravo takav konsenzus može i treba biti korak koji bi trebao i mogao prethoditi velikoj koaliciji i kako su određeni sastanci s visokim dužnosnicima dviju velikih stranaka već obavljeni, negdje u vrijeme kada je i Milijan Brkić, zamjenik predsjednika HDZ-a, poručio kako bi volio “da u Hrvatskoj dođe vrijeme kada će HDZ i SDP napokon u miru razgovarati o budućnosti Hrvatske”.

Jedina opcija

– Mnogi su u SDP-u protiv velike koalicije, ali nacionalni konsenzus bio bi ključ koji bi mogao donijeti cijeli niz dobrobiti za državu. To ne bi bila smrt SDP-a. U odgovarajućim kriznim situacijama treba podnositi i žrtve – kaže naš izvor iz SDP-a.

Termin nacionalni konsenzus spomenuo je u nedavnom intervjuu Večernjem listu i politički tajnik SDP-a Davorko Vidović navodeći da su jedine ozbiljne promjene u Hrvatskoj napravljene kada je postojao nacionalni konsenzus te da je izvjesno da i danas postoji potreba za ozbiljnim reformama za što “nije potrebna velika koalicija, ali neki vid suradnje jest”. Da je velika koalicija jedina opcija dođe li do novih izbora u roku od godine dana, drži i politički analitičar Žarko Puhovski.

– Uvjeti koje bi SDP imao jesu minimalni, ali problem je što bi se velika koalicija mogla pojaviti kao zadana stvar. Podjela na način da u tom slučaju HDZ ima premijera, a SDP predsjednika djeluje logično za SDP, ali i za HDZ ako ne budu u strahu od Kolinde Grabar-Kitarović kao kandidatkinje za šeficu HDZ-a – smatra Puhovski.

Ključni potezi o kojima ovisi partnerstvo

1. Uvjet je promjena Ustava, a jedan od razloga za nju promjena je izbora članova DSV-a, o čemu naši izvori ne iznose detalje u ovom trenutku.

2. Ustav bi se trebao mijenjati i jer bi SDP tražio da se predsjednika države bira u Saboru, što može biti znak da oni žele tu funkciju.

3. Velikoj koaliciji trebao bi prethoditi i dogovor dviju velikih stranaka o nizu ekonomskih, pravnih i reformskih pitanja.

4. Osnovni uvjet za veliku koaliciju bio bi da članstvo SDP-a izabere upravo tu opciju, i to na referendumu unutar stranke.