Tri osobe ne bi poginule u nesreći da su bile vezane

Nekoliko sati nakon što se pokraj čvora Bobovica u Samoboru dogodila stravična prometna nesreća u kojoj su poginuli vozač i njegove dvije suputnice u Alfa Romeu, policija je utvrdila kako se nesreća dogodila.

Skrivio ju je 86-godišnji vozač Alfe koji je dolaskom do spojnog kolnika autoceste A3 i Ulice Bobovica prešao u suprotni trak te se frontalno sudario s kamionom s instaliranom građevinskom dizalicom i prikolicom kutinskih registarskih oznaka, za čijim je upravljačem bio 46-godišnjak. Na mjestu nesreće preminula je 26-godišnja putnica. Vozač i druga putnica, 68-godišnja državljanka Slovenije, umrli su u bolnicama u koje su nakon nesreće odvezeni.

Žrtve u prometu

Broj smrtno stradalih na hrvatskim prometnicama od početka godine tako se popeo na 213, a na internetu se povela žestoka rasprava o tome kako je 86-godišnjak uopće mogao biti za upravljačem. Naime, 2015. godine bio je uveden obvezni liječnički pregled za vozače starije od 65 godina, no ubrzo je povučen, a lani ga se pokušalo vratiti u zakon, no to naposljetku ipak nije prošlo.

Sindikati umirovljenika smatrali su takvu odredbu udarom po džepu za više od 220 tisuća vozača, koliko ih u nas ima starijih od 65 godina, a policijske statistike po kojima su osobe te dobi i stariji krivi za 70 posto nesreća u kojima sudjeluju umirovljenici objašnjavali su izvrtanjem brojki u korist interesnih skupina jer se ta statistika mahom odnosi na pješake.

O prometnoj nesreći pokraj Samobora oglasio se i prometni stručnjak Željko Marušić koji smatra da ova nesreća ima tragičan ishod zbog – nekorištenja sigurnosnog pojasa. “Unatoč golemoj masi tegljača, prilično očuvan putnički ‘zaštitni kavez’ 159-ice nakon teškog sudara, pogotovo s lijeve strane, pokazuje da tri osobe ne bi poginule da su bile propisno vezane sigurnosnim pojasom! Pogotovo što brzina, premda izvjesno nedopuštena i neprilagođena, ni približno nije bila kao ona Mercedesa iz kojeg je prošlog petka u Ilici od siline udara ispala 23-godišnjakinja te završila pod kotačima vozila iz suprotnog smjera. Taj ishod jako upućuje na to da nesretna djevojka nije bila vezana”, objavio je Marušić na Autoportalu gdje navodi i da je udio vezanih na stražnjim sjedalima manji od 50 posto. Marušić upozorava da je to veliki problem jer se osoba koja nevezana sjedi straga pri sudaru, zbog inercije, pretvara u projektil te osim sebe može usmrtiti osobe na prednjim sjedalima.

– Nije isključeno da se to dogodilo nadomak Samoboru – smatra Marušić i apelira na policiju da poveća kontrole, ali i kazne za sudionike u prometu koji se ne vežu. K tomu, smatra da ceste treba premrežiti kamerama visoke razlučivosti da bi se kontrolirala brzina, razmak među vozilima, prolasci kroz raskrižja, zaustavljanje pred zebrom, korištenje mobilnih uređaja i korištenje sigurnosnih pojaseva.

Poginuli supružnici

Crni niz na hrvatskim prometnicama nastavljen je i jučer nesrećom pokraj Vukove Gorice gdje su u Škodi poginuli žena i muškarac. Prema prvim informacijama, riječ je o supružnicima iz Vrbovskog s kojima je u vozilu bila i kći koja je u nesreći ozlijeđena. Roditelji su navodno putovali u Karlovac po drugo dijete koje se bilo vratilo s mora.