Trenutak otmice ulovile nadzorne kamere: Kućepazitelj oteo curicu i ugurao je u kovčeg

Osmogodišnja učenica pronađena je i spašena nakon što ju je oteo kućepazitelj njezine obitelji u Filipinama. Jin Nichole You išla je prema doma iz škole u gradu Mandaue kad ju je jučer prije podneva oteo kućepazitelj i ugurao u kovčeg. Upravo su taj stravični trenutak snimile nadzorne kamere.

Njezina obitelj se zabrinula kad su shvatili da se djevojčica nije vratila iz škole. Njezina majka Tyree Rendal pogledala je sigurnosne kamere i vidjela neidentificiranu osobu, koja je na sebi imala vestu s kapuljačom koja je prekrivala njegovo lice. Policija je primila dojavu o nestanku i krenula u potragu za otetom djevojčicom. Kasnije te večeri utvrdili su lokaciju na kojoj se nalazi osumnjičenik te su uhitili 32-godišnjeg kućepazitelj Godiflora Ramu.

Djevojčica je pronađena živa.

"Nadam se da mi obitelj može oprostiti ono što sam učinio. Učinio sam to samo zato što su me optuživali da sam im ukrao stvari, poput torbi i vješalica. Priznajem da je djevojčica atraktivna, ali to ne znači da mi se sviđa. Nisam je silovao. Nisam je seksualno napastvovao", kazao je osumnjičenik za otmicu za lokalne medije, prenosi Daily Mail.

Policija je navela da je Godiflor iskoristio svoje poznavanje djevojke i njezine obitelji kako bi proveo svoj plan.

