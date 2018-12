'Tražimo da ministar pravosuđa podnese ostavku'

Nakon što je pušten na slobodu Darko Kovačević zvani Daruvarac jer mu je istekao zakonski rok boravka u pritvoru, djevojka koju je teško premlatio, kao i njena majka zgrožene su ovom odlukom u strahu da Daruvarac ne bi počinio isto djelo.

Ova odluka suda nije prošla nezamijećeno pa su se javili i Mladi hrvatski liberali koji traže od ministra pravosuđa, Dražena Bošnjakovića da podnese ostavku.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Njihovo pismo prenosimo u cijelosti:

Jedan od najčešćih razloga zbog kojeg građani Hrvatske, pa tako i naši mladi napuštaju zemlju je sporo i korumpirano pravosuđe.

Upravo danas svi ponovno svjedočimo primjeru koji to potvrđuje. Cijela Hrvatska vidjela je snimku monstruma koji brutalno bliskoj i ranjivoj osobi nanosi osobito teške tjelesne ozljede zbog kojih će djevojka trajno imati narušeno zdravlje, posebno psihičko. Za to kazneno djelo predviđena je kazna zatvora do deset godina (čl. 119. st. 2.KZ-a). Štoviše, moglo bi mu se suditi i za pokušaj ubojstva, jer i sam pred sudom tvrdi da je bio smanjeno ubrojiv, dakle njegova namjera sigurno nije bila zaustaviti se samo na osobito teškim tjelesnim ozljedama. Prema Zakonu o kaznenom postupku, ako je predviđena kazna do 10 godina istražni zatvor može trajati do 2 godine (čl. 133. st. 1. toč. 5. ZKP-a).

Optuženiku je danas istekao maksimalni rok za zadržavanje u pritvoru za ova kaznena djela, zbog čega je on pušten na slobodu, a da stvar bude još i gora, bez zabrane prilaska pretučenoj djevojci!?

Mladi HSLS-a smatraju da ministar pravosuđa MORA podnijeti ostavku! Ako nije u mogućnosti osigurati da pravosudne institucije rade po zakonu, a svi smo svjedoci godinama, da očito ne rade, to je moralna dužnost! Ako su monstruma optužili za vjerojatno najblaže kazneno djelo, onda u demokratski uređenoj državi o ostavci nema rasprave. Dosta je više tipova sa sinkopom, dosta je pritisaka na pravosudna tijela i svjedoke, dosta je nejednakosti pred zakonom!

>> Pogledajte video o aferi sms