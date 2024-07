Transformirali smo brend, ali i zadržali tradiciju Večernjeg lista

Večernji list – snima filmove? Koliko smo samo puta čuli ovu rečenicu od znatiželjnika koji su prolazili kraj nas dok smo natezali konope kako nam ne bi pobjegla kondura, starohrvatski brod ranog srednjeg vijeka čija kopija pluta u Ninu ili dok smo isprobavali kako napeti luk i odbaciti strijelu bez da se dogodi nevolja prilikom rekonstrukcije najveće bitke koju je prvi hrvatski kralj vodio s Bugarima. "Kralj Tomislav" trenutno je najveći projekt kad je u pitanju televizijska i videoprodukcija Večernjeg lista, brenda koji mnogi i dalje percipiraju putem tiska i portala. Ali ne, mi već neko vrijeme nismo medij koji se bavi samo dnevnim aktualnostima, iako je to velik dio našeg posla, pa i kad se radi o videoprodukciji.

Gotovo je za sve danas potreban video, bilo da se radi o anketi na temu ponovnog kandidiranja Zorana Milanovića za predsjednika ili o promotivnom spotu koji će opisati 65 godina postojanja Večernjeg lista. Što god da kreirali u videoformatu, uvijek pazimo da sadržaj slijedi sliku kakva oduvijek prati ovog 65-godišnjaka u modernom ruhu. Bez puno senzacionalizma, objektivno novinarstvo i prikaz stanja u javnoj sferi, pitanje svih strana koje su uključene u proces – to je ono za čim težimo u Večernjem listu. Slijedimo to i na našem videosadržaju, bilo da pratimo dnevne događaje ili radimo malo veće projekte poput dokumentarno-igranih filmova. U njih nas je "gurnuo" glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić koji je vidio potencijal u videoekipi čiji su članovi danas glavni operativci svih događanja koja organiziramo, od konferencija do tradicionalnih manifestacija koje su danas sinonim za Večernji list, poput Večernjakove ruže ili Večernjakove biciklijade, ali rade i sve ostalo kako bi proizvodili videosadržaj koji prati i novine – neki nastaje u našem TV studiju u koji dovodimo najrelevantnije sugovornike vezane za vruće teme o kojima se raspravlja u javnom prostoru, a neki na terenu.

Večernjakov videoodjel specifičan je po tome što surađuje baš sa svim odjelima Večernjeg lista, i marketingom, i prodajom, redakcijom, ali i sa sestrinskim portalima poput Dive ili Ordinacije. S radom je Večernji TV krenuo 2018. godine, ali ono što je obilježilo aktualnu dekadu u kojoj svi živimo jesu – filmovi. I to takvi da se mnogi iznenade kad pogledaju tek nekoliko kadrova. "Pa ovo izgleda kao svjetska produkcija", komentar je koji smo ne jednom čuli od onih koji su pogledali scene iz "Kralja Tomislava" za koje smo se dobro namučili ne bismo li ih snimili. I ne samo za "Kralja Tomislava", čuli smo to i nakon filma "Žumberački uskoci", za koji je zaslužan, među ostalim, i veliki entuzijazam cijele ekipe koja ga je radila.

U Večernjakovoj produkciji izašao je i film "10 godina Hrvatske u EU", "Neandertalci", "Ukrajina – godinu dana poslije", kratki film snimili smo i u povodu 1000. broja Večernjakova tjednika Obzor. Svi oni trajno stoje na našem YouTube kanalu gdje svaki dan skupljaju pregled za pregledom. I tu ne mislimo stati. U postprodukciji je i film o životu Marije Jurić Zagorke, a upravo smo počeli s pripremom još jednog – "Vještice", kojim ćemo problematizirati fenomen spaljivanja vještica na našem području. Sve to dio je procesa digitalizacije koji smo u Večernjem listu utabali prije puno godina, a čiji se efekti već itekako vide. Prepoznali su nas i na društvenim mrežama, gdje se pojavljujemo na Facebooku, YouTubeu, Instagramu, TikToku, odnedavno i na Spotifyju. Osim čitatelja, dobili smo i redovne gledatelje koji prate naše formate podcasta, političkih intervjua tjedna, sportskih emisija, kratkih videa namijenjenih za Shortse i Reelse... Mjesečno na više platformi naši videi prikupe 50 milijuna pregleda, a da je Večernjakova videoprodukcija danas već na visokoj razini smatra i Klarić koji stalno potiče da se ide korak dalje...

‒ Večernji list uspješno se transformirao u moderan medijski brend koji nije zaboravio svoju tradiciju već je pametno nadogradio. I da! Mi večernjakovci (iz svih odjela; redakcija, prodaja, marketing...) glumimo, vrhunski se zabavljamo i družimo – govori Klarić. Za naše dokumentarce biramo uvijek povijesno intrigantne teme, neki bi rekli i dvojbene, uz jednu premisu: prikazat ćemo zagovornike različitih teorija i pitat ćemo pitanja koja dosad nisu odgovorena. Kako su izgledale granice Tomislavove Hrvatske, je li njegova vojska bila uistinu toliko moćna kakvom se danas smatra, je li uopće bilo krunidbe, kako je došlo do toga da se povezuje s Duvanjskim poljem i na kraju – zašto su neki uopće potegli pitanje njegova postojanja. Sve to pitali smo povjesničare s kojima smo usuglašavali svaki detalj u igranom dijelu filma poput toga kojim su redoslijedom Tomislav i njegova svita mogli hodati do crkvice u kojoj je krunjen ili što bi se nalazilo na stolu prilikom gozbe priređene u čast srpskog kneza Zaharije koji je od Tomislava tražio pomoć. Vrijeme ispred nas iskoristit ćemo radeći na postojećim projektima, a u međuvremenu se već slažu sheme za nove. Izazov za 2025.? Izići još malo više izvan okvira.