Tragedija u Velikoj Britaniji: Preminuo četvrti dječak koji je propao u zaleđeno jezero

Britanska policija objavila je da je preminuo četvrti dječak (6) koji je propao u zaleđeno jezero u Solihullu ove nedjelje u incidentu koji je odnio živote troje njegovih prijatelja.

"S dubokom tugom javljamo danas poslijepodne da je šestogodišnjak u bolnici izgubio bitku za život. Naše duboko suosjećanje s obiteljima i prijateljima", naveli su iz policije.

#UPDATE | It is with heartfelt sadness that we have to report this afternoon, the six-year-old in hospital has lost his fight for life.



Our deepest sympathies are with the families and friends of those involved in this tragedy. pic.twitter.com/RJaZkUzYaL