Tragedija u Rusiji: Autobus pao u rijeku, poginulo troje ljudi, šestero prevezeno u bolnicu

Troje ljudi poginulo je kad je putnički autobus pao s mosta u rijeku Mojku u ruskom gradu Sankt Peterburgu u petak, rekle su lokalne vlasti, a prenosi novinska agencija TASS. Još šestero ljudi je hospitalizirano, dodajući da je operacija spašavanja završena.

Na snimci koju su objavile vlasti vidi se kako autobus krivuda prije nego što probija ogradu te se strmoglavljuje s mosta i gotovo potpuno potone u rijeci.

Novinska agencija RIA javila je da je vozač autobusa, koji je prevozio oko 20 putnika, priveden.

In St. Petersburg, a bus with passengers fell off a bridge into a river



The bus driver was detained and a criminal case was opened, the Russian media reported.



