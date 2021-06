Strašna tragedija u Kninu: U automobilu pronađeno beživotno tijelo djeteta

Beživotno tijelo maloljetnog djeteta pronađeno je u poslijepodnevnim satima u parkiranom automobilu u Kninu.

- Iza 15 sati Šibenska policija dobila je dojavu da je u Kninu u automobilu dijete bez svijesti. Nažalost utvrđeno je da je maloljetna osoba preminula. O tragediji ne možemo dati više informacija. Očevid je u tijeku - rekao nam je glasnogovornik šibenske policije Šime Pavić.

U tijeku je očevid, a ovaj nemili događaj komentirao je i jedan Kninjanin koji je načuo da je dijete ostalo u autu cijeli dan.

- Čuo sam od sugrađana da je dijete od svega nekoliko godina vrtićke dobi ostalo je u automobilu cijeli dan i preminulo najvjerojatnije od vrućine. Roditelj je otišao na posao i vjerojatno je mislio da je dijete ostavio u vrtiću jer je vjerojatno spavalo. Teško je točno znati sto se dogodilo, ali to je ono sto čujem od sugrađana. Užasna je to tragedija za obitelj koju poznajem iz viđenja, i tragedija je to za sve nas u Kninu. Vjerojatno nitko, kako sam čuo, nije primijetio dijete unutra zbog zatamnjenih stakla. Užasna tragedija - rekao nam je poznati Kninjanin kojeg smo zamolili za informaciju što se dogodilo.

