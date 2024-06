Tragedija u Grčkoj: Djevojčicu udario grom na plaži, preminula je na mjestu

U petak poslijepodne u grčkoj regiji Halkidiki 13-godišnja djevojčica preminula je kada ju je u odlasku s plaže pogodio grom. Tragedija se dogodila oko 16:30 sati na pješčanoj plaži Poseidi u mjestu Kassandra.

Tinejdžerka je bila u moru s obitelji kada je počelo nevrijeme. Odmah su požurili prema automobilu, no nisu stigli na vrijeme. Na putu ih je udario grom koji je na mjestu usmrtio djevojčicu. Spasitelji su je pokušali intubirati, no nisu je uspjeli oživjeti, prenosi grčka Prototema. Ostali članovi obitelji su izvan sebe, no fizički u redu.

Policija provodi istragu događaja. "Tragedija se dogodila iz ničega u sretnom trenutku za obitelj. Padala je kiša, već su se spremali napustiti plažu. Njena majka kaže da je djevojčica bila anđeo, odlična učenica i sportašica. Roditelji su u šoku, dijete je maloprije hodalo plažom... ovo je tragedija" kazala je gradonačelnica Anastasia Chalkia.

