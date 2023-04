'Tragedija je da Andrej Plenković i dan danas brani Marija Banožića'

Predsjednik Odbora za pravosuđe Mišel Jakšić (SDP) najavio je danas novinarima u Saboru sutrašnju sjednicu Odbora na kojoj će se, između ostaloga, odlučivati i o sazivanju tematske sjednice nakon što je donedavna čelnica USKOK-a Vanja Marušić dala ostavku na to mjesto.

- HDZ i vladajuća koalicija pustili su signal kako su spremni pristati da se održi tematska sjednica Odbora i da se na nju pozovu Zlata Hrvoj Šipek i Vanja Marušić. I sutra bismo to trebali verificirati ako se u hodu neki stav ne promijeni. Smatram da je to dobro jer predugo pristajemo na to da imamo "hard core" kancelarski model, a znamo da bi Hrvatska trebala biti parlamentarna demokracija. Ovo je dobra prilika da se odlučivanje i izvještavanje javnosti vrati tamo gdje i treba biti, a to je Hrvatski sabor - kazao je Jakšić.

Novinari su iskoristili priliku te su i njega pitali kako komentira informacije o ministru Mariju Banožiću i APN-ovu kreditu. - Imaginarno mi je da je to tako moguće. Kada sam sa suprugom kupovao građevinsko zemljište, morao sam ispuniti "oho-ho" papira prema Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa kako bi bilo jasno da je sve čisto i lege artis. Nakon toga uopće mi ne bi padalo na pamet javljati se sad na APN jer mislim da je to stvarno pretjerivanje i vrlo ružna poruka prema građanima. No, ne bih sad trošio vrijeme na privatne razloge i odluke ministra Banožića jer mislim da je on toliko loš ministar i da je toliko toga trulo u njegovom ministarstvu, kao i načinu kako on to ministarstvo vodi, da je odavno trebao otići. I onda uopće više ne bi bila tema kupuje li on nešto preko APN-a ili ne. Onda bi mu bilo lakše kupiti preko APN-a jer nije ministar. Tragedija je da ga Andrej Plenković i dan-danas brani samo zbog svoga i nekih svojih imaginarnih ratova sa Zoranom Milanovićem. I tragedija je da je cijeli obrambeni sustav u rukama nekoga tko ima svoj dječački mali san da bude vrhovni zapovjednik Hrvatske vojske pa je najbolje pitanje za građane žele li u perspektivi da Mario Banožić bude zapovjednik Hrvatske vojske - uzvratio je Jakšić.

Ministar obrane Mario Banožić i dobivanje subvencioniranog kredita APN-a bila je danas u Saboru jedna od glavnih vijesti koja je pobudila niz reakcija i komentara oporbenih zastupnika i zastupnica. - Sam postupak ministra Banožića procijenila bih kao profesionalno, moralno i ljudsko dno. Sudjelovati u kreaciji ovakve mjere, kojom se pomaže najpotrebitijima, onima koji nemaju riješeno stambeno pitanje, a onda iskoristiti poziciju kao sukreator te mjere i uzeti 25 tisuća eura subvencije iz džepova svih građana i onih najsiromašnijih koji nemaju gdje živjeti ni jesti, ne mogu drugačije ocijeniti nego upravo ovako. Već smo vidjeli ovakvu epizodu ministra Banožića, uvod u ovakvu epizodu. I nadam se da mu građani neće opet namještati i ukrašavati stan, kao što su to već činili. I kupovali jastučiće i slično. A zanimljivo je i kako je reagirao Andrej Plenković. Konačno ga je valjda sram. Politička odgovornost je nešto sasvim drugo u odnosu na zakonske mogućnosti. Osobno, kao načelnica, imam pravo sudjelovati u raznim mjerama općine Omišalj, ali mi ne pada na pamet donositi mjere, promovirati ih za svoje sugrađane, a onda ih iskorištavati. Što si jedan ministar ne može priuštiti stambeni kredit?! A već je i stambeno zbrinut - vrlo jasno i odriješito kazala je saborska zastupnica SDP-a Mirela Ahmetović komentirajući usput i pozitivno mišljenje Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa kojem se ministar Banožić bio i obratio.

