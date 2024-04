Torcida je uletjela ne terenu htijući čestitati Dinamu, taj gest kršćanske ljubavi nije prepoznala policija

Subota

30. 3. 2024.

Nevjerojatan događaj u Splitu! Sto tisuća navijača i članova Hajduka okupilo se danas na rivi, gdje su mediji, Torcida i uprava kluba organizirali veliku feštu u povodu Hajdukova osvajanja titule koju se čekalo gotovo dva desetljeća. Severina, Doris, popularni Jole i drugi pjevali su Hajdukove pjesme, Torcida je preko cijele rive nacrtala veliki mural u slavu šampiona, palile su se bengalke, pivo se točilo, grlo se močilo za našeg Hajduka, prvaka svita i okolice. Upalio se i veliki ražanj jer je trebalo sav taj narod nahraniti. U neka doba ljudi su se počeli meškoljiti jer je hrana kasnila pa su mnogi počeli pitati gdje je zec. Naime, torcidaši su spremili ražanj dok je zec bio u šumi pa je fešta propala. Točnije, nije zec bio u šumi, nego na Poljudu. Na kraju im je pobjegao i odnio tri boda u Zagreb.

Nedjelja

31. 3. 2024.

Nevjerojatan događaj u Rijeci! Huligani napali nadbiskupa Uzinića nakon uskrsne mise u riječkoj katedrali sv. Vida. Dobro, malo je i sam kriv, treba i to priznati. Lijepo je pričao u propovijedi, ali samo na početku. Govorio je o Isusovu životu, njegovoj posebnosti, žrtvi za sve nas i uskrsnuću i to je O. K. Međutim, onda je, ničim izazvan, počeo pričati o tome da bi kršćani djelima, a ne samo riječima trebali svjedočiti vjeru i odreći se sebičnosti, otvoriti se prema drugima, uključivati drugačije, uklanjati predrasude, a sve to zato što je danas previše podjela i polarizacija. Još je dodao da je jedna takva podjela unutar same Crkve koja se dijeli na više crkava. Na kraju je potpuno izgubio busolu zavapivši da ne smijemo gušiti tuđe dostojanstvo samo zato što drugačije izgleda i ima drugačije porijeklo, a da su oni koji to rade manje kršćani od ateista. Nadbiskup je u napadu huligana izvrijeđan i dva puta udaren. Moj Mate, kada čovjek ovo pročita, dobro si prošao.

Ponedjeljak

1. 4. 2024.

Nevjerojatan događaj na Plitvicama! U šumi pokraj motela Plitvice uhićeni su vrhovni komandant Hrvatske vojske u miru, predsjednik naše domovine ne baš u ostavci i premijer u pokušaju Zoran Milanović Zoka i narodni heroj, nekadašnji šef voznog parka ATJ Lučko i čovjek koji je lopatom osobno probio cestu preko Dinare koja je bila ključna u oslobađanju Knina Ljubo Ćesić Rojs. Zoku i Rolija zalegli su stražari koji su osiguravali mjesto na kojem se obilježavala pogibija Josipa Jovića i na kojoj je Plenki sa svitom po protokolu došao položiti cvijeće i reći par riječi. Mimo protokola Zoka i Roli banuli su iz šume, stražari su viknuli: "Stoj! Tko ide?" Šaljivdžija Zoka dobacio je: "Berači jaglaca!" Međutim, momak na straži je repetirao i zalegao ih tako da su nosom poljubili hrvatsku grudu za koju se Zoka zamalo borio. Uskoro se sve raščistilo i svi su se nasmijali ovoj zgodi, ali predsjedniku je ipak napomenuto da drugi put zapamti lozinku. Kakvo je vrijeme, možda drugi put prvo zapucaju pa viknu: "Stoj!"

Utorak

2. 4. 2024.

Nevjerojatan događaj u Kaštel Štafiliću! Nakon što je samo tri puta propucao susjeda, jer mu se nije svidjelo kako se parkirao, i nakon što je tupim dijelom sjekire po glavi udario čovjeka koji je ranjenom susjedu pritrčao u pomoć, policija je privela napadača koji tek par desetljeća maltretira sve što hoda, pliva i leti oko njega i njegove kuće. Ono što ovaj slučaj izdvaja od drugih jest to što je gospodin koji je i kolcem i lancem i pištoljem i sjekirom i s pet pronađenih bombi u dnevnom boravku uređivao odnose sa susjedima i slučajnim prolaznicima odmah pritvoren i još nije pušten. Naime, običaj hrvatske policije i sudova takav je da se ovakve likove po nekoliko puta nakon kraćeg zadržavanja pušta sve dok netko njihovu razigranost ne plati glavom.

Srijeda

3. 4. 2024.

Nevjerojatan događaj u Splitu! Ponovno. Poučeni nedjeljnim poučkom, svjesni činjenice da je nogomet igra u kojoj uvijek na kraju pobijedi Dinamo, Torcida ovoga puta nije uopće naložila vatru i postavila ražanj, nego je miroljubivo cijelu utakmicu pjevala kršćanske pjesme i širila mir i dobro oko sebe, da bi sve to kulminiralo nezapamćenom gestom koju je čuvala za kraj. Naime, kada je sudac odsvirao kraj i kada je krenulo slavlje Dinamovih navijača, koji su došli u Split na nekoliko dana, tamo se lijepo zabavili i stavili jednu nogu na prvenstvo i kup, Torcida je uletjela na teren htijući čestitati igračima i navijačima Dinama. Šteta je što taj nezapamćeni gest kršćanske ljubavi i prijateljstva nije prepoznala glupa hrvatska policija, nego je mlade hodočasnike prema jugu stadiona zaustavila, prebila i potjerala sa stadiona, gdje ih je nastavila proganjati do kasno u noć. Nekome očito odgovaraju podjele.

Četvrtak

4. 4. 2024.

Nevjerojatan događaj na Kaptolu! Nakon što su građani javili da pred vratima katedrale netko kleči na koljenima i plače moleći nadbiskupa da mu oprosti, tamo je došao nadbiskup Kutleša i vidno se šokirao kada je shvatio da pred njim kleči pučki tribun Zoka, naš predsjednik. Zoka je plačnim glasom zamolio nadbiskupa za oprost rekavši da ne spava nakon što su biskupi gotovo nacrtali građanima da ne glasaju za njega, otvorivši put Plenkiju za treći mandat. Zoka mu je rekao da je mislio sve najbolje i da on jednostavno ne voli korupciju, na što ga je nadbiskup pomilkio po glavi i rekao da je put u pakao često popločan dobrim namjerama i da su se u HBK složili da je Zoka ipak na dobrom putu, jer ih nakon izjave barem nije nazvao plamenim jazavcima.

Petak

5. 4. 2024.

Nevjerojatan događaj u Zagrebu! Pred središnjicom stožerne stranke hrvatskog naroda, pučkom Hrvatskom demokratskom zajednicom okupila se masa naroda klikćući u slavu svrgnute kninske kraljice Josipe i ministra Olega, koje antihrvatski mediji nepravedno razapinju samo zato što je Josipa sebedarno zamolila Olega da zaposli neke klince. Na što je Oleg krenuo u akciju smanjenje nezaposlenosti na oduševljenje Josipe i njenih frendica s nezaposlenom djecom. Kako naš narod mito i korupciju poštuje kao staru narodnu tradiciju, mnogi su došli s transparentima na kojima je pisalo: "Oleže, zaposli i moga." Oleg se samo kratko pojavio na balkonu, mahnuo narodnim masama i rekao da se ne sjeća 80-ak poruka koje je razmijenio na tu temu, ali da je uvijek voljan pomoći. Onda ga je Marko Milić povukao za rukav, uveo unutra i rekao da jedno vrijeme šuti i ne govori ništa o svojim nesjećanjima.

